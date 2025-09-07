A lua cheia dificulta dormir? Veja o que diz a ciência

A lua cheia dificulta dormir? Veja o que diz a ciênciaSegundo estudo norte-americano, o sono pode estar mais sincronizado com as fases da lua do que se imagina; entenda
A Lua é um dos astros que mais desperta fascínio na humanidade, desde os mitos em torno da sua sincronia com o ciclo menstrual até seu significado na astrologia. Em meio a isso, acredita-se que cada fase da Lua influencia o astral de alguma maneira.
Um exemplo é a crença popular de que a Lua Cheia atrapalha o sono. Mas, o que diz a ciência sobre isso?
A resposta tornou-se um pouco mais elaborada com um estudo norte-americano publicado em 2021. A seguir, veja como ele foi desenvolvido e quais foram as conclusões:
Lua cheia atrapalha o sono? Veja o que estudo norte-americano descobriu
Publicado em janeiro de 2021 na Science Advances, um estudo desenvolvido em conjunto por pesquisadores da Universidade de Washington, Universidade Nacional de Quilmes e da Universidade de Yale descobriram que o ciclo de sono das pessoas oscila durante o ciclo lunar completo de 29,5 dias.
Liderada pelo professor de biologia Horacio de La Iglesia, a equipe de pesquisadores observou uma comunidade indígena no norte da Argentina em comparação com estudantes universitários em Seattle. A intenção era observar como essas oscilações durante o sono aconteciam em indivíduos com mais ou menos acesso à eletricidade.
“Observamos uma clara modulação lunar do sono, com diminuição dele e início mais tardio nos dias que antecedem a Lua Cheia. E embora o efeito seja mais intenso em comunidades sem acesso à eletricidade, ele está presente em comunidades com eletricidade, incluindo estudantes de graduação da Universidade de Washington”, disse de La Iglesia em entrevista à Universidade de Washington.
A conclusão do estudo, realizado com relógios de pulso que monitorava a atividade dos participantes para rastrear padrões de sono, revelou que as comunidades indígenas foram dormir em média 40 minutos mais tarde que o habitual nas noites que antecederam a Lua Cheia, além de dormir menos.
Além disso, uma redução semelhante no sono nessas noites foi registrada com os estudantes de Seattle, uma cidade na qual a luz artificial abafa grande parte da iluminação lunar, tornando a Lua Cheia menos impactante.
Outro resultado que o estudo alcançou foi perceber que os participantes de ambos os grupos também dormiram menos durante a fase da Lua nova, em que geralmente o astro não está visível no céu. Segundo o professor, isso pode acontecer devido às forças gravitacionais da Lua, as quais são mais fortes nas fases Cheia e Nova.
Esse comportamento decorre do fato de que Sol, Terra e Lua estão em uma mesma linha, maximizando a atração gravitacional da Terra de ambos os lados. No entanto, não há comprovação científica de que os seres humanos possam detectar mudanças mínimas na gravidade.
Lua Cheia atrapalha o sono? Veja dicas para evitar que isso aconteça:
Sendo um período de maior luminosidade, a Lua Cheia pode atrapalhar o sono dependendo do ambiente em que se dorme.
Por isso, é importante seguir algumas dicas para garantir uma noite de sono relaxante, como:
- Usar cortinas blackout: Esse tipo de cortina consegue bloquear a luminosidade da Lua, principalmente em quartos com muitas janelas, favorecendo um ambiente mais escuro e aconchegante.
- Evite telas antes de dormir: A luz emitida em aparelhos eletrônicos reduz a produção de melatonina, além de trazer estímulos desnecessários para o cérebro que precisa entrar em “modo de descanso” antes de dormir.
- Ajuste o horário de se deitar: É importante manter uma rotina de sono, ainda mais em noites de Lua Cheia, para evitar noites mal-dormidas.