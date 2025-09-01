Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Calendário lunar: veja as fases da lua em setembro de 2025

Calendário lunar: veja as fases da lua em setembro de 2025

Confira calendário das fases lunares para o nono mês de 2025 com horários. Veja também o significado de cada fase para a astronomia
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
O ciclo lunar é o período de passagem da Lua por suas quatro fases: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Conhecido como mês lunar ou mês sinódico, esse ciclo tem uma duração média de aproximadamente 29,5 dias e, por isso, nem sempre o início e o fim coincidem com o calendário de cada mês.

Em setembro de 2025, o mês já começa sob influência da Lua Crescente e contará com dois eventos astronômicos importantes: um eclipse lunar total e um eclipse solar parcial

Fases da Lua em setembro de 2025: veja calendário com dias e horários

O nono mês de 2025 começa na segunda-feira, 1º de setembro, com a fase Crescente da Lua. Já a primeira fase do seu ciclo lunar começa no domingo, 7 de setembro, com a Lua Cheia a partir das 15h08min.

A sua última fase no mês, também uma Lua Crescente, se encerrará numa segunda, dia 29 de setembro, às 20h53min. Confira quando se iniciam e trocam as fases lunares no mês:

  • Lua Crescente: 31/08 às 3h25min
  • Lua Cheia: 07/09 às 15h08min
  • Lua Minguante: 14/09 às 7h32min
  • Lua Nova: 21/09 às 16h54min
  • Lua Crescente:  29/09 às 20h53min

Todas as informações, baseadas no horário de Brasília, foram fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fases da Lua em setembro de 2025: vai ter eclipse?

O mês de setembro é para os apaixonados por astronomia, pois ocorrerão dois eclipses. Confira quais são: 

  • Eclipse lunar total: 07/09 às 15h12min
  • Eclipse solar parcial: 09/09 às 16h43min

Na noite do dia 7 para 8, durante a Lua Cheia, haverá um eclipse lunar total. A Lua vai ficar completamente coberta pela sombra da Terra durante aproximadamente 1 hora e 22 minutos. Em seu ponto alto, o satélite natural poderá adquirir uma tonalidade avermelhada chamada de “Lua de sangue”.

Fases da Lua em setembro de 2025: o que são fases da Lua?

Em seu portal oficial, a agência espacial Nasa destaca: “nossa Lua não brilha, ela reflete a luz do Sol”. Logo, não temos uma visão contínua de todo o lado da Lua que está voltado para o astro-rei.

“Como as partes brilhantes da Lua parecem mudar de forma durante o mês, cada estágio da mudança é chamado de fase, e cada fase carrega seu próprio nome”, explica o órgão estadunidense.

Lua Nova

A Lua Nova, por exemplo, acontece “quando a luz do Sol está iluminando somente o lado distante da Lua – o lado que não podemos ver diretamente da Terra”.

Lua Cheia

No caso da Lua Cheia, a fase acontece “quando a luz do Sol ilumina apenas o lado próximo da Lua – o lado que sempre fica de frente para a Terra”.

Lua Crescente

Já na Lua Crescente, “o hemisfério voltado para a Terra está iluminado em menos de 50% de sua área”.

Lua Minguante

O termo Minguante descreve “a quantidade decrescente de iluminação da face da Lua após a Lua Cheia, conforme ela se move para a Lua Nova”.

