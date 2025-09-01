Calendário lunar: veja as fases da lua em setembro de 2025

Calendário lunar: veja as fases da lua em setembro de 2025Confira calendário das fases lunares para o nono mês de 2025 com horários. Veja também o significado de cada fase para a astronomia
O ciclo lunar é o período de passagem da Lua por suas quatro fases: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Conhecido como mês lunar ou mês sinódico, esse ciclo tem uma duração média de aproximadamente 29,5 dias e, por isso, nem sempre o início e o fim coincidem com o calendário de cada mês.
Em setembro de 2025, o mês já começa sob influência da Lua Crescente e contará com dois eventos astronômicos importantes: um eclipse lunar total e um eclipse solar parcial.
Fases da Lua em setembro de 2025: veja calendário com dias e horários
O nono mês de 2025 começa na segunda-feira, 1º de setembro, com a fase Crescente da Lua. Já a primeira fase do seu ciclo lunar começa no domingo, 7 de setembro, com a Lua Cheia a partir das 15h08min.
A sua última fase no mês, também uma Lua Crescente, se encerrará numa segunda, dia 29 de setembro, às 20h53min. Confira quando se iniciam e trocam as fases lunares no mês:
- Lua Crescente: 31/08 às 3h25min
- Lua Cheia: 07/09 às 15h08min
- Lua Minguante: 14/09 às 7h32min
- Lua Nova: 21/09 às 16h54min
- Lua Crescente: 29/09 às 20h53min
Todas as informações, baseadas no horário de Brasília, foram fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Fases da Lua em setembro de 2025: vai ter eclipse?
O mês de setembro é para os apaixonados por astronomia, pois ocorrerão dois eclipses. Confira quais são:
- Eclipse lunar total: 07/09 às 15h12min
- Eclipse solar parcial: 09/09 às 16h43min
Na noite do dia 7 para 8, durante a Lua Cheia, haverá um eclipse lunar total. A Lua vai ficar completamente coberta pela sombra da Terra durante aproximadamente 1 hora e 22 minutos. Em seu ponto alto, o satélite natural poderá adquirir uma tonalidade avermelhada chamada de “Lua de sangue”.
Fases da Lua em setembro de 2025: o que são fases da Lua?
Em seu portal oficial, a agência espacial Nasa destaca: “nossa Lua não brilha, ela reflete a luz do Sol”. Logo, não temos uma visão contínua de todo o lado da Lua que está voltado para o astro-rei.
“Como as partes brilhantes da Lua parecem mudar de forma durante o mês, cada estágio da mudança é chamado de fase, e cada fase carrega seu próprio nome”, explica o órgão estadunidense.
Lua Nova
A Lua Nova, por exemplo, acontece “quando a luz do Sol está iluminando somente o lado distante da Lua – o lado que não podemos ver diretamente da Terra”.
Lua Cheia
No caso da Lua Cheia, a fase acontece “quando a luz do Sol ilumina apenas o lado próximo da Lua – o lado que sempre fica de frente para a Terra”.
Lua Crescente
Já na Lua Crescente, “o hemisfério voltado para a Terra está iluminado em menos de 50% de sua área”.
Lua Minguante
O termo Minguante descreve “a quantidade decrescente de iluminação da face da Lua após a Lua Cheia, conforme ela se move para a Lua Nova”.