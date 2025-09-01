Calendário lunar: veja as fases da lua em setembro de 2025

Confira calendário completo com fases da lua durante o mês de setembro em 2025 / Crédito: Pexels / Astrofotos PB

O ciclo lunar é o período de passagem da Lua por suas quatro fases: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Conhecido como mês lunar ou mês sinódico, esse ciclo tem uma duração média de aproximadamente 29,5 dias e, por isso, nem sempre o início e o fim coincidem com o calendário de cada mês. Em setembro de 2025, o mês já começa sob influência da Lua Crescente e contará com dois eventos astronômicos importantes: um eclipse lunar total e um eclipse solar parcial.

Fases da Lua em setembro de 2025: veja calendário com dias e horários O nono mês de 2025 começa na segunda-feira, 1º de setembro, com a fase Crescente da Lua. Já a primeira fase do seu ciclo lunar começa no domingo, 7 de setembro, com a Lua Cheia a partir das 15h08min. A sua última fase no mês, também uma Lua Crescente, se encerrará numa segunda, dia 29 de setembro, às 20h53min. Confira quando se iniciam e trocam as fases lunares no mês: Lua Crescente: 31/08 às 3h25min



31/08 às 3h25min Lua Cheia: 07/09 às 15h08min



07/09 às 15h08min Lua Minguante: 14/09 às 7h32min



14/09 às 7h32min Lua Nova: 21/09 às 16h54min



21/09 às 16h54min Lua Crescente: 29/09 às 20h53min Todas as informações, baseadas no horário de Brasília, foram fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Fases da Lua em setembro de 2025: vai ter eclipse? O mês de setembro é para os apaixonados por astronomia, pois ocorrerão dois eclipses. Confira quais são:

Eclipse lunar total: 07/09 às 15h12min

Eclipse solar parcial: 09/09 às 16h43min Na noite do dia 7 para 8, durante a Lua Cheia, haverá um eclipse lunar total. A Lua vai ficar completamente coberta pela sombra da Terra durante aproximadamente 1 hora e 22 minutos. Em seu ponto alto, o satélite natural poderá adquirir uma tonalidade avermelhada chamada de "Lua de sangue". Fases da Lua em setembro de 2025: o que são fases da Lua? Em seu portal oficial, a agência espacial Nasa destaca: "nossa Lua não brilha, ela reflete a luz do Sol". Logo, não temos uma visão contínua de todo o lado da Lua que está voltado para o astro-rei.