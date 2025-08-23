Chupetas para adultos? Trend polêmica divide opiniões

Alguns em tom de piada, outros explicando, a trend permeia as redes sociais e geram dúvidas sobre a possível problemática de adultos usando chupetas. / Crédito: Reprodução/TikTok @carol.domingos2 @nofluxodamente @msgodnesstasmr

Ver um adulto usando chupeta pode parecer improvável, mas essa cena já circula pelas redes sociais. Depois de viralizar na China e na Coreia do Sul, a tendência chegou ao Brasil, ganhando espaço principalmente no TikTok. Usuários defendem que o acessório ajuda a reduzir estresse, controlar ansiedade, evitar compulsões e até melhorar o sono.

Para alguns, trata-se de uma repetição mecânica semelhante a roer unhas ou balançar a perna: pequenos hábitos que trazem uma sensação de conforto imediato. Mas até que ponto essa prática é apenas uma moda curiosa ou pode indicar questões emocionais mais profundas? O POVO entrevistou a psicóloga Larissa Tavares para explicar as dúvidas sobre o tema. O que leva adultos a recorrerem à chupeta Segundo a psicóloga Larissa Andrade Tavares, o uso da chupeta na infância cumpre um papel claro de regulação emocional, já que muitas vezes conforta a criança diante do choro. “Quando um adulto busca uma chupeta para se confortar, ele também está buscando segurança. Essa escolha pode estar ligada à memória de algo que trazia conforto, mas também à ausência de outros recursos para lidar com as emoções”, explica.

Chupetas para adultos: conforto imediato ou sinal de alerta? De acordo com a especialista, a chupeta pode até exercer uma função inicial de alívio, mas o problema surge quando ela substitui a reflexão sobre as causas do sofrimento. “Se não fosse a chupeta poderia ser outro hábito que traria alívio imediato. Mas, da mesma forma, não haveria mudança no que realmente angustia”, avalia Larissa. >> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp