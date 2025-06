Veja como diferenciar a taquicardia emocional de algo mais sério

Emoções intensas, como uma paixão ou um susto forte, podem disparar o ritmo cardíaco e até imitar sintomas de doenças no coração. Segundo o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães, isso acontece porque o corpo responde a estímulos emocionais com reações físicas reais — inclusive no sistema cardiovascular.

A questão é saber quando essa aceleração é normal ou quando pode representar um risco à saúde. “É completamente normal que o coração acelere em momentos de emoção intensa, como ansiedade, medo ou euforia. Mas se isso acontece com frequência ou vem acompanhado de outros sintomas, é importante investigar”, alerta.