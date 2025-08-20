Sofrimento mental atinge mais meninas e adolescentes LGBT

Estudo aponta que a chamada "lacuna de gênero" na saúde mental não apenas persiste, mas se amplia na adolescência; entenda / Crédito: Reprodução / Freepik

Um estudo conduzido na Austrália com mais de 6.500 adolescentes revela que meninas e adolescentes LGBTQIA+ apresentam níveis significativamente mais altos de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico. A pesquisa avaliou jovens de 12 a 16 anos e concluiu que esses problemas tendem a piorar com o passar dos anos escolares. Os resultados foram publicados em junho no Australian and New Zealand Journal of Public Health.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dados foram coletados entre 2019 e 2022 com estudantes do 7º ao 10º ano, envolvendo alunos dos ensinos fundamental e médio. Quase três em cada dez adolescentes relataram sintomas indicativos de depressão até o 10º ano (fim do ensino básico). CIÊNCIA&SAÚDE | Como estão os adolescentes da geração Z? Em comparação aos meninos cisgênero (que se identificam com o sexo atribuído ao nascimento), a prevalência foi maior entre meninas e jovens que se identificam com diferentes gêneros ou orientações sexuais. Dessa forma, o trabalho aponta que a chamada “lacuna de gênero” na saúde mental não apenas persiste, mas se amplia na adolescência.

Os participantes LGBTQIA+ apresentaram os níveis mais altos de sintomas mentais desde o início do acompanhamento e mostraram um agravamento mais acentuado ao longo do tempo.

Depois deles, aparecem pessoas do sexo feminino que preferem não declarar seu gênero, seguidas por meninas cisgênero. Em todos os cenários, os meninos cisgênero registraram os menores níveis de sofrimento mental. Para o psiquiatra Elton Kanomata, do Einstein Hospital Israelita, esses achados estão alinhados ao que já vem sendo documentado em diversas pesquisas. Segundo ele, os transtornos mentais podem ocorrer em qualquer momento da vida, mas a faixa etária entre 12 e 17 anos tem maior prevalência.

“A adolescência é um período crítico para o surgimento de problemas mentais porque há uma série de mudanças físicas, hormonais e emocionais ocorrendo simultaneamente. Além disso, surgem novas demandas nas relações sociais e maior necessidade de desenvolver habilidades socioemocionais, muitas vezes, sem o suporte adequado”, analisa Kanomata.



Dentre os fatores que podem influenciar nesse risco também estão conflitos sociais, inseguranças com o corpo, uso excessivo de plataformas digitais, experiências de bullying, início precoce de uso de substâncias e, no caso da geração atual, o impacto profundo da pandemia de Covid-19. “O isolamento, o afastamento de amigos e a interrupção da rotina escolar impactaram diretamente a socialização e o desenvolvimento emocional dos adolescentes”, observa o psiquiatra.

Leia mais 5 anos após a Covid-19, gerações mais jovens ainda sofrem consequências Sobre o assunto 5 anos após a Covid-19, gerações mais jovens ainda sofrem consequências