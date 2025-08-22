Dia do Folclore: quais as festas mais famosas do Brasil? Veja 5

Hoje é dia Dia do Folclore: veja as 5 festas mais famosas do BrasilVivo no imaginário popular brasileiro, folclore é celebrado ao reunir povos e tradições seculares; confira
O folclore brasileiro costuma despertar memórias de infância, botos cor-de-rosa e mulas sem cabeça. O fantástico folclórico se torna ainda mais fértil devido ao conceito atribuído a ele, abrangendo desde manifestações artísticas em geral até um conjunto de lendas e provérbios preservados por um povo entre gerações.
O folclore é celebrado no dia 22 de agosto devido à origem do seu termo: a junção das palavras em inglês “folk” e “lore”, que significam “povo” e “cultura”, respectivamente.
A primeira aparição do neologismo foi feita na mesma data, no ano de 1846, pelo autor britânico William John Thoms, para definir os fenômenos culturais típicos das culturas populares tradicionais de cada nação.
No Brasil, a celebração foi oficializada apenas em 1965, pelo então presidente militar Castelo Branco, por meio do decreto nº 56.747. Em três artigos, o conteúdo oficializa a comemoração em todo território nacional a fim de incentivar o conhecimento, o estudo e a preservação dos folclores brasileiros.
Entre os personagens folclóricos mais memoráveis em território nacional, estão aqueles inseridos comumente em um ambiente infantil: Saci Pererê, Curupira, Mula sem cabeça, Boto-cor-de-rosa e Boitatá.
Outra figura importante é o Bumba Meu Boi, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, também representado no norte do país como Boi Bumbá em festivais tradicionais.
Além da riqueza de suas figuras e lendas, o folclore se configura unindo costumes e valores locais, assim como crenças e tradições contadas. Em solo brasileiro, esses conceitos são fundidos em festivais e tradições anualmente.
As cinco festas mais populares do folclore brasileiro
Festas juninas
Ocorre no mês de junho e apresenta culinária, dança e brincadeiras típicas. Entre os pratos tradicionais estão o bolo de fubá, pamonha e os famosos “pratinhos” no Nordeste. O São João de Campina Grande (PB) é conhecido como o maior do Brasil.
Festival de Parintins
O evento ocorre anualmente na cidade de Parintins, no Amazonas, durante o mês de junho. A festa é caracterizada por uma competição entre dois grupos, Boi Garantido e Boi Caprichoso, em uma arena chamada “Bumbódromo”, onde apresentam performances musicais e histórias relacionadas à cultura amazônica.
No último ano, o festival ganhou destaque na mídia devido à ex-BBB Isabelle Nogueira, Cunhã-Poranga e representante do Boi Garantido. A amazonense divulgou o festival em sua trajetória no programa.
Círio de Nazaré
Realizado em Belém do Pará, o Círio é uma das maiores manifestações religiosas do mundo e reúne milhões de fiéis em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.
Além do caráter religioso, a festa é permeada por tradições populares, como a corda que acompanha a berlinda da santa, músicas típicas e a culinária paraense, que integra o evento como parte do folclore regional.
Congada
Mistura de elementos africanos, indígenas e portugueses, a Congada é celebrada em estados como Minas Gerais, Goiás e São Paulo.
Os cortejos, danças e cantos homenageiam Nossa Senhora do Rosário e os santos negros, como São Benedito. As cores vibrantes, os instrumentos musicais e as roupas típicas tornam a festividade um importante retrato do sincretismo cultural brasileiro.
Festa do Divino Espírito Santo
Com raízes no período colonial, a comemoração é difundida em várias cidades do Brasil, especialmente no Centro-Oeste e Sudeste.
A celebração une cortejos, coroações e banquetes comunitários, mantendo viva a tradição passada de geração em geração. Em Pirenópolis (GO), a festa atrai visitantes de todo o país pela beleza de seus desfiles.
Dia do Folclore: memórias, tradições e identidade
Mais do que datas no calendário, essas festas são expressões da diversidade cultural do Brasil. Elas resgatam memórias, preservam tradições e reafirmam a identidade de um povo cuja riqueza está justamente na mistura de origens.
O folclore, portanto, segue vivo não apenas nas lendas contadas às crianças, mas também nas ruas, nas praças e nos corações de milhões de brasileiros.