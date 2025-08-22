Dia do Folclore: quais as festas mais famosas do Brasil? Veja 5

Realizado em Belém do Pará, o Círio é uma das maiores manifestações religiosas do mundo / Crédito: Divulgação/ Círio de Nazaré

O folclore brasileiro costuma despertar memórias de infância, botos cor-de-rosa e mulas sem cabeça. O fantástico folclórico se torna ainda mais fértil devido ao conceito atribuído a ele, abrangendo desde manifestações artísticas em geral até um conjunto de lendas e provérbios preservados por um povo entre gerações. O folclore é celebrado no dia 22 de agosto devido à origem do seu termo: a junção das palavras em inglês “folk” e “lore”, que significam “povo” e “cultura”, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira aparição do neologismo foi feita na mesma data, no ano de 1846, pelo autor britânico William John Thoms, para definir os fenômenos culturais típicos das culturas populares tradicionais de cada nação.

Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado No Brasil, a celebração foi oficializada apenas em 1965, pelo então presidente militar Castelo Branco, por meio do decreto nº 56.747. Em três artigos, o conteúdo oficializa a comemoração em todo território nacional a fim de incentivar o conhecimento, o estudo e a preservação dos folclores brasileiros. Entre os personagens folclóricos mais memoráveis em território nacional, estão aqueles inseridos comumente em um ambiente infantil: Saci Pererê, Curupira, Mula sem cabeça, Boto-cor-de-rosa e Boitatá.

Outra figura importante é o Bumba Meu Boi, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, também representado no norte do país como Boi Bumbá em festivais tradicionais. Além da riqueza de suas figuras e lendas, o folclore se configura unindo costumes e valores locais, assim como crenças e tradições contadas. Em solo brasileiro, esses conceitos são fundidos em festivais e tradições anualmente.

As cinco festas mais populares do folclore brasileiro Festas juninas Ocorre no mês de junho e apresenta culinária, dança e brincadeiras típicas. Entre os pratos tradicionais estão o bolo de fubá, pamonha e os famosos “pratinhos” no Nordeste. O São João de Campina Grande (PB) é conhecido como o maior do Brasil. Festival de Parintins O evento ocorre anualmente na cidade de Parintins, no Amazonas, durante o mês de junho. A festa é caracterizada por uma competição entre dois grupos, Boi Garantido e Boi Caprichoso, em uma arena chamada “Bumbódromo”, onde apresentam performances musicais e histórias relacionadas à cultura amazônica. No último ano, o festival ganhou destaque na mídia devido à ex-BBB Isabelle Nogueira, Cunhã-Poranga e representante do Boi Garantido. A amazonense divulgou o festival em sua trajetória no programa.