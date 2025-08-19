Lua hoje (19/08): qual é a fase desta terça-feira? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Nishant Vyas

A semana segue com a Lua Minguante presente no céu nesta terça-feira, 19 de agosto. Confira o que a fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Esta fase da lua termina no dia 23 de agosto, quando terá início a Lua Nova, às 3h06min, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Hoje, 19 de agosto de 2025, marca o quarto dia de Lua Minguante do mês, a qual termina dia 23 de agosto. Nesta fase, a lua está na etapa final do seu ciclo, o que faz a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Nova: 23/08 às 3h06min

Lua Crescente: 31/08 às 3h25min

Lua Cheia: 07/09 às 15h8min

Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: