Calendário lunar: veja as fases da lua em agosto de 2025

Confira calendário das fases lunares para o oitavo mês de 2025 com horários; veja também o significado de cada fase para a astronomia

Agosto de 2025, por exemplo, começará com a Lua Crescente no dia 1º, sexta-feira.

O ciclo lunar é o período de passagem da Lua por suas quatro fases: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Conhecido como mês lunar ou mês sinódico, esse ciclo tem uma duração média de aproximadamente 29,5 dias e, por isso, nem sempre o início e o fim coincidem com o calendário de cada mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fases da Lua em 2025: CONFIRA calendário completo do ano

Fases da Lua em agosto de 2025: veja calendário do mês com dia e horários

O oitavo mês de 2025 começa o seu ciclo lunar na sexta-feira, 1º de agosto, com a fase Crescente do satélite terrestre a partir das 9h40min do dia.

A sua última fase no mês, também uma Lua Crescente, se encerrará num domingo, dia 31 de agosto, às 3h25min. Confira quando se iniciam e trocam as fases lunares no mês:

Lua Crescente: 01/08 às 9h41min



01/08 às 9h41min Lua Cheia: 09/08 às 4h55min



09/08 às 4h55min Lua Minguante: 16/08 às 2h12min



16/08 às 2h12min Lua Nova: 23/08 às 3h06min



23/08 às 3h06min Lua Crescente: 31/08 às 3h25min



VEJA TAMBÉM | Calendário astronômico 2025: tudo que será observado no Brasil