Lua hoje (18/08): qual é a fase desta segunda? Veja calendário

A semana se inicia com a Lua Minguante presente no céu nesta segunda-feira, 18 de agosto. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atual etapa lunar termina no dia 23 de agosto, quando terá início a Lua Nova, às 3h06min.

Calendário lunar: veja as fases da lua em agosto de 2025 Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 18 de agosto de 2025, marca o terceiro dia de Lua Minguante do mês, a qual termina em 23 de agosto. A Lua está na fase final do seu ciclo, o que faz a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado. Em algumas culturas, acredita-se que o comportamento humano espelha as fases da lua, de forma que a fase minguante é um convite à introspecção e preparação para o futuro.

Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Nova: 23/08 às 3h06min

Lua Crescente: 31/08 às 3h25min

Lua Cheia: 7/09 às 15h8min

