Lua hoje (17/08): qual a fase lunar deste domingo? Veja calendário

Veja em qual fase da Lua estamos neste domingo, dia 17 de agosto de 2025; e confira calendário lunar do mês / Crédito: Reprodução/Freepik

A semana se encerra com a Lua Minguante presente no céu neste domingo, 17 de agosto. Confira o que essa fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Esta fase da luna termina no dia 23 de agosto, quando terá início a Lua Nova, às 3h06min, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais Calendário lunar: veja as fases da lua em agosto de 2025 Sobre o assunto Calendário lunar: veja as fases da lua em agosto de 2025 Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 17 de agosto de 2025, marca o segundo dia de Lua Minguante do mês, a qual termina dia 23 de agosto. Nesta fase, a lua está na etapa final do seu ciclo, o que faz a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado. Em algumas culturas, acredita-se que o comportamento humano espelha as fases da lua, de forma que a fase minguante é um convite à introspecção e preparação para o futuro.

Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Nova: 23/08 às 3h06min

Lua Crescente: 31/08 às 3h25min

Lua Cheia: 7/09 às 15h8min

Lua Minguante: 14/09 às 7h32min Leia mais Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Sobre o assunto Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil