Lua hoje (15/08): qual a fase lunar desta sexta? Veja calendário

Calendário lunar de hoje, dia 15 de agosto de 2025 (15/08/25): saiba em qual fase está a Lua, até quando vai esse ciclo e datas dos próximos
Autor Arthur Albano
Notícia

Lua Cheia presente no céu nesta sexta-feira, 15 de agosto. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta fase lunar encerra no dia 16 de agosto, quando terá início a Lua Minguante, às 2h12min.

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua

Hoje, 15 de agosto de 2025, marca o sétimo dia de Lua Cheia do mês, a qual termina amanhã.

Na atual fase, a Lua está em sua plenitude, oposta ao sol em relação à Terra, o que permite exibir seu lado iluminado de forma total. Em algumas culturas, a Lua Cheia é associada à colheita, celebração, gratidão e ao aumento de energia criativa. 

Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:

  • Lua Minguante: 16/08 às 2h12min
  • Lua Nova: 23/08 às 3h06min
  • Lua Crescente: 31/08 às 3h25min
  • Lua Cheia: 7/09 às 15h8min

Como funcionam as fases da Lua?

As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas:

  • Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.
  • Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.
  • Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.
  • Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos.

Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.

Por que a Lua interfere nas marés?

A força gravitacional da Lua exerce influência direta sobre os oceanos, provocando o movimento das marés. Isso se torna mais evidente durante as fases Cheia e Nova, quando Sol, Terra e Lua se alinham.

Além dos fenômenos físicos, o astro sempre despertou o imaginário coletivo. A Lua guia calendários agrícolas, rituais religiosos e tradições populares.

Em muitas culturas, cortar o cabelo na Lua Crescente promete crescimento; iniciar projetos na Lua Nova traz sorte; e descansar na Lua Minguante ajuda a renovar as forças.

