Hoje, 15 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 15 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga15 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 15 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta sexta-feira, 15 de agosto de 2025 (15/08/2025), é feriado em quinze municípios do Ceará.
Além disso, mais de quinhentas cidades de diversos estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 15 de agosto:
- Assis Brasil (Acre)
- Cruzeiro do Sul (Acre)
- Tarauacá (Acre)
- Barreirinha (Amazonas)
- Careiro (Amazonas)
- Manicoré (Amazonas)
- Mazagão (Amapá)
- Oiapoque (Amapá)
- Boquira (Bahia)
- Cachoeira (Bahia)
- Camamu (Bahia)
- Canarana (Bahia)
- Cícero Dantas (Bahia)
- Correntina (Bahia)
- Dias D'Ávila (Bahia)
- Entre Rios (Bahia)
- Ibirapitanga (Bahia)
- Ilhéus (Bahia)
- Itanhém (Bahia)
- Ituaçu (Bahia)
- Jussara (Bahia)
- Livramento de Nossa Senhora (Bahia)
- Medeiros Neto (Bahia)
- Porto Seguro (Bahia)
- Santa Cruz da Vitória (Bahia)
- Serra Preta (Bahia)
- Taperoá (Bahia)
- Vitória da Conquista (Bahia)
- Aiuaba (Ceará)
- Aquiraz (Ceará)
- Baturité (Ceará)
- Caucaia (Ceará)
- Fortaleza (Ceará)
- Graça (Ceará)
- Guaraciaba do Norte (Ceará)
- Massapê (Ceará)
- Milagres (Ceará)
- Mombaça (Ceará)
- Nova Russas (Ceará)
- Reriutaba (Ceará)
- Tabuleiro do Norte (Ceará)
- Uruoca (Ceará)
- Viçosa do Ceará (Ceará)
- Alegre (Espírito Santo)
- Anchieta (Espírito Santo)
- Atilio Vivacqua (Espírito Santo)
- Bom Jesus do Norte (Espírito Santo)
- Brejetuba (Espírito Santo)
- Castelo (Espírito Santo)
- Abadiânia (Goiás)
- Alto Paraíso de Goiás (Goiás)
- Araguapaz (Goiás)
- Barro Alto (Goiás)
- Buriti Alegre (Goiás)
- Cachoeira Alta (Goiás)
- Caiapônia (Goiás)
- Caldazinha (Goiás)
- Cavalcante (Goiás)
- Fazenda Nova (Goiás)
- Goianésia (Goiás)
- Ipameri (Goiás)
- Itaberaí (Goiás)
- Itarumã (Goiás)
- Itauçu (Goiás)
- Ivolândia (Goiás)
- Jandaia (Goiás)
- Jataí (Goiás)
- Joviânia (Goiás)
- Leopoldo de Bulhões (Goiás)
- Monte Alegre de Goiás (Goiás)
- Montividiu (Goiás)
- Niquelândia (Goiás)
- Nova Aurora (Goiás)
- Nova Glória (Goiás)
- Padre Bernardo (Goiás)
- Paraúna (Goiás)
- Piracanjuba (Goiás)
- Quirinópolis (Goiás)
- Rubiataba (Goiás)
- Sanclerlândia (Goiás)
- Santa Rosa de Goiás (Goiás)
- São João d'Aliança (Goiás)
- Três Ranchos (Goiás)
- Varjão (Goiás)
- Arari (Maranhão)
- Esperantinópolis (Maranhão)
- Loreto (Maranhão)
- Mirador (Maranhão)
- Paraibano (Maranhão)
- São Benedito do Rio Preto (Maranhão)
- São Domingos do Maranhão (Maranhão)
- São João do Paraíso (Maranhão)
- Senador La Rocque (Maranhão)
- Abadia dos Dourados (Minas Gerais)
- Água Comprida (Minas Gerais)
- Andrelândia (Minas Gerais)
- Antônio Dias (Minas Gerais)
- Araguari (Minas Gerais)
- Arapuá (Minas Gerais)
- Araxá (Minas Gerais)
- Arcos (Minas Gerais)
- Aricanduva (Minas Gerais)
- Belo Horizonte (Minas Gerais)
- Bicas (Minas Gerais)
- Bom Jardim de Minas (Minas Gerais)
- Bom Jesus do Galho (Minas Gerais)
- Bom Sucesso (Minas Gerais)
- Bonfim (Minas Gerais)
- Brasilândia de Minas (Minas Gerais)
- Cabo Verde (Minas Gerais)
- Caeté (Minas Gerais)
- Caldas (Minas Gerais)
- Campo do Meio (Minas Gerais)
- Cana Verde (Minas Gerais)
- Canápolis (Minas Gerais)
- Capelinha (Minas Gerais)
- Carbonita (Minas Gerais)
- Carmo do Paranaíba (Minas Gerais)
- Carrancas (Minas Gerais)
- Cascalho Rico (Minas Gerais)
- Caxambu (Minas Gerais)
- Centralina (Minas Gerais)
- Comercinho (Minas Gerais)
- Conceição da Aparecida (Minas Gerais)
- Congonhas (Minas Gerais)
- Coromandel (Minas Gerais)
- Coronel Fabriciano (Minas Gerais)
- Córrego Fundo (Minas Gerais)
- Cristais (Minas Gerais)
- Cruzeiro da Fortaleza (Minas Gerais)
- Dom Silvério (Minas Gerais)
- Doresópolis (Minas Gerais)
- Entre Rios de Minas (Minas Gerais)
- Estrela do Sul (Minas Gerais)
- Fama (Minas Gerais)
- Felixlândia (Minas Gerais)
- Formiga (Minas Gerais)
- Francisco Dumont (Minas Gerais)
- Goianá (Minas Gerais)
- Grupiara (Minas Gerais)
- Guapé (Minas Gerais)
- Guimarânia (Minas Gerais)
- Guiricema (Minas Gerais)
- Gurinhatã (Minas Gerais)
- Iapu (Minas Gerais)
- Ibiá (Minas Gerais)
- Iguatama (Minas Gerais)
- Ipaba (Minas Gerais)
- Ipatinga (Minas Gerais)
- Ipiaçu (Minas Gerais)
- Iraí de Minas (Minas Gerais)
- Itabirito (Minas Gerais)
- Itajubá (Minas Gerais)
- Itatiaiuçu (Minas Gerais)
- Itaúna (Minas Gerais)
- Ituiutaba (Minas Gerais)
- Jaíba (Minas Gerais)
- Jeceaba (Minas Gerais)
- Joanésia (Minas Gerais)
- Lagamar (Minas Gerais)
- Lagoa Formosa (Minas Gerais)
- Lagoa Grande (Minas Gerais)
- Lagoa Santa (Minas Gerais)
- Lambari (Minas Gerais)
- Martinho Campos (Minas Gerais)
- Matutina (Minas Gerais)
- Medina (Minas Gerais)
- Mercês (Minas Gerais)
- Mesquita (Minas Gerais)
- Monte Alegre de Minas (Minas Gerais)
- Monte Azul (Minas Gerais)
- Monte Carmelo (Minas Gerais)
- Nova Era (Minas Gerais)
- Nova Lima (Minas Gerais)
- Nova Ponte (Minas Gerais)
- Oliveira (Minas Gerais)
- Ouro Preto (Minas Gerais)
- Passa Tempo (Minas Gerais)
- Patos de Minas (Minas Gerais)
- Patrocínio (Minas Gerais)
- Pedrinópolis (Minas Gerais)
- Pedro Leopoldo (Minas Gerais)
- Perdigão (Minas Gerais)
- Perdizes (Minas Gerais)
- Perdões (Minas Gerais)
- Periquito (Minas Gerais)
- Pingo d'Água (Minas Gerais)
- Pirajuba (Minas Gerais)
- Piranga (Minas Gerais)
- Pitangui (Minas Gerais)
- Piumhi (Minas Gerais)
- Pratinha (Minas Gerais)
- Presidente Olegário (Minas Gerais)
- Raposos (Minas Gerais)
- Ribeirão Vermelho (Minas Gerais)
- Rio Acima (Minas Gerais)
- Rio Paranaíba (Minas Gerais)
- Rio Vermelho (Minas Gerais)
- Romaria (Minas Gerais)
- Sabará (Minas Gerais)
- Sabinópolis (Minas Gerais)
- Sacramento (Minas Gerais)
- Santa Juliana (Minas Gerais)
- Santa Luzia (Minas Gerais)
- Santa Maria do Suaçuí (Minas Gerais)
- Santa Vitória (Minas Gerais)
- Santana do Jacaré (Minas Gerais)
- Santo Antônio do Amparo (Minas Gerais)
- São Domingos do Prata (Minas Gerais)
- São Gonçalo do Abaeté (Minas Gerais)
- São Gonçalo do Rio Preto (Minas Gerais)
- São Gotardo (Minas Gerais)
- São João Batista do Glória (Minas Gerais)
- São João del Rei (Minas Gerais)
- São João Evangelista (Minas Gerais)
- São José da Lapa (Minas Gerais)
- São José do Alegre (Minas Gerais)
- São José do Goiabal (Minas Gerais)
- São Roque de Minas (Minas Gerais)
- São Sebastião do Oeste (Minas Gerais)
- Senador Firmino (Minas Gerais)
- Serra do Salitre (Minas Gerais)
- Tapira (Minas Gerais)
- Tapiraí (Minas Gerais)
- Timóteo (Minas Gerais)
- Tupaciguara (Minas Gerais)
- Uberaba (Minas Gerais)
- Uberlândia (Minas Gerais)
- Varjão de Minas (Minas Gerais)
- Varzelândia (Minas Gerais)
- Virgem da Lapa (Minas Gerais)
- Aquidauana (Mato Grosso do Sul)
- Bataguassu (Mato Grosso do Sul)
- Figueirão (Mato Grosso do Sul)
- Glória de Dourados (Mato Grosso do Sul)
- Sidrolândia (Mato Grosso do Sul)
- Cláudia (Mato Grosso)
- Ribeirãozinho (Mato Grosso)
- São Félix do Araguaia (Mato Grosso)
- Abaetetuba (Pará)
- Abel Figueiredo (Pará)
- Acará (Pará)
- Afuá (Pará)
- Água Azul do Norte (Pará)
- Alenquer (Pará)
- Almeirim (Pará)
- Altamira (Pará)
- Anajás (Pará)
- Ananindeua (Pará)
- Anapu (Pará)
- Augusto Corrêa (Pará)
- Aurora do Pará (Pará)
- Aveiro (Pará)
- Bagre (Pará)
- Baião (Pará)
- Bannach (Pará)
- Barcarena (Pará)
- Belém (Pará)
- Belterra (Pará)
- Benevides (Pará)
- Bom Jesus do Tocantins (Pará)
- Bonito (Pará)
- Bragança (Pará)
- Brasil Novo (Pará)
- Brejo Grande do Araguaia (Pará)
- Breu Branco (Pará)
- Breves (Pará)
- Bujaru (Pará)
- Cachoeira do Arari (Pará)
- Cachoeira do Piriá (Pará)
- Cametá (Pará)
- Canaã dos Carajás (Pará)
- Capanema (Pará)
- Capitão Poço (Pará)
- Castanhal (Pará)
- Chaves (Pará)
- Colares (Pará)
- Conceição do Araguaia (Pará)
- Concórdia do Pará (Pará)
- Cumaru do Norte (Pará)
- Curionópolis (Pará)
- Curralinho (Pará)
- Curuá (Pará)
- Curuçá (Pará)
- Dom Eliseu (Pará)
- Eldorado do Carajás (Pará)
- Faro (Pará)
- Floresta do Araguaia (Pará)
- Garrafão do Norte (Pará)
- Goianésia do Pará (Pará)
- Gurupá (Pará)
- Igarapé-Açu (Pará)
- Igarapé-Miri (Pará)
- Inhangapi (Pará)
- Ipixuna do Pará (Pará)
- Irituia (Pará)
- Itaituba (Pará)
- Itupiranga (Pará)
- Jacareacanga (Pará)
- Jacundá (Pará)
- Juruti (Pará)
- Limoeiro do Ajuru (Pará)
- Mãe do Rio (Pará)
- Magalhães Barata (Pará)
- Marabá (Pará)
- Maracanã (Pará)
- Marapanim (Pará)
- Marituba (Pará)
- Medicilândia (Pará)
- Melgaço (Pará)
- Mocajuba (Pará)
- Moju (Pará)
- Mojuí dos Campos (Pará)
- Monte Alegre (Pará)
- Muaná (Pará)
- Nova Esperança do Piriá (Pará)
- Nova Ipixuna (Pará)
- Nova Timboteua (Pará)
- Novo Progresso (Pará)
- Novo Repartimento (Pará)
- Óbidos (Pará)
- Oeiras do Pará (Pará)
- Oriximiná (Pará)
- Ourém (Pará)
- Ourilândia do Norte (Pará)
- Pacajá (Pará)
- Palestina do Pará (Pará)
- Paragominas (Pará)
- Parauapebas (Pará)
- Pau D'Arco (Pará)
- Peixe-Boi (Pará)
- Piçarra (Pará)
- Placas (Pará)
- Ponta de Pedras (Pará)
- Portel (Pará)
- Porto de Moz (Pará)
- Prainha (Pará)
- Primavera (Pará)
- Quatipuru (Pará)
- Redenção (Pará)
- Rio Maria (Pará)
- Rondon do Pará (Pará)
- Rurópolis (Pará)
- Salinópolis (Pará)
- Salvaterra (Pará)
- Santa Bárbara do Pará (Pará)
- Santa Cruz do Arari (Pará)
- Santa Isabel do Pará (Pará)
- Santa Luzia do Pará (Pará)
- Santa Maria das Barreiras (Pará)
- Santa Maria do Pará (Pará)
- Santana do Araguaia (Pará)
- Santarém (Pará)
- Santarém Novo (Pará)
- Santo Antônio do Tauá (Pará)
- São Caetano de Odivelas (Pará)
- São Domingos do Araguaia (Pará)
- São Domingos do Capim (Pará)
- São Félix do Xingu (Pará)
- São Francisco do Pará (Pará)
- São Geraldo do Araguaia (Pará)
- São João da Ponta (Pará)
- São João de Pirabas (Pará)
- São João do Araguaia (Pará)
- São Miguel do Guamá (Pará)
- São Sebastião da Boa Vista (Pará)
- Sapucaia (Pará)
- Senador José Porfírio (Pará)
- Soure (Pará)
- Tailândia (Pará)
- Terra Alta (Pará)
- Terra Santa (Pará)
- Tomé-Açu (Pará)
- Tracuateua (Pará)
- Trairão (Pará)
- Tucumã (Pará)
- Tucuruí (Pará)
- Ulianópolis (Pará)
- Uruará (Pará)
- Vigia (Pará)
- Viseu (Pará)
- Vitória do Xingu (Pará)
- Xinguara (Pará)
- Alhandra (Paraíba)
- Cacimba de Dentro (Paraíba)
- Caiçara (Paraíba)
- Lagoa Seca (Paraíba)
- Gloria do Goita (Pernambuco)
- Iguaraci (Pernambuco)
- Ipubi (Pernambuco)
- Petrolina (Pernambuco)
- Pombos (Pernambuco)
- Tabira (Pernambuco)
- Vertentes (Pernambuco)
- Água Branca (Piauí)
- Batalha (Piauí)
- Cocal (Piauí)
- Curimatá (Piauí)
- Gilbués (Piauí)
- José de Freitas (Piauí)
- Oeiras (Piauí)
- Paulistana (Piauí)
- Picos (Piauí)
- Pio IX (Piauí)
- Adrianópolis (Paraná)
- Alto Piquiri (Paraná)
- Antonina (Paraná)
- Francisco Beltrão (Paraná)
- Icaraíma (Paraná)
- Ivaté (Paraná)
- Juranda (Paraná)
- Maria Helena (Paraná)
- Maringá (Paraná)
- Ourizona (Paraná)
- Pitanga (Paraná)
- Quatro Pontes (Paraná)
- Rio Branco do Sul (Paraná)
- São Mateus do Sul (Paraná)
- Umuarama (Paraná)
- Bom Jesus do Itabapoana (Rio de Janeiro)
- Cabo Frio (Rio de Janeiro)
- Carapebus (Rio de Janeiro)
- Casimiro de Abreu (Rio de Janeiro)
- Cordeiro (Rio de Janeiro)
- Engenheiro Paulo de Frontin (Rio de Janeiro)
- Guapimirim (Rio de Janeiro)
- Maricá (Rio de Janeiro)
- Miguel Pereira (Rio de Janeiro)
- São José do Vale do Rio Preto (Rio de Janeiro)
- São Sebastião do Alto (Rio de Janeiro)
- Tanguá (Rio de Janeiro)
- Valença (Rio de Janeiro)
- Acari (Rio Grande do Norte)
- Areia Branca (Rio Grande do Norte)
- Guamaré (Rio Grande do Norte)
- Macau (Rio Grande do Norte)
- Mirante da Serra (Rondônia)
- Rorainópolis (Roraima)
- Áurea (Rio Grande do Sul)
- Cacapava do Sul (Rio Grande do Sul)
- Centenário (Rio Grande do Sul)
- Dom Feliciano (Rio Grande do Sul)
- Glorinha (Rio Grande do Sul)
- Mata (Rio Grande do Sul)
- Santa Maria (Rio Grande do Sul)
- Água Doce (Santa Catarina)
- Angelina (Santa Catarina)
- Armazém (Santa Catarina)
- Bela Vista do Toldo (Santa Catarina)
- Descanso (Santa Catarina)
- Ipira (Santa Catarina)
- Lages (Santa Catarina)
- Lauro Müller (Santa Catarina)
- Meleiro (Santa Catarina)
- Palmeira (Santa Catarina)
- Peritiba (Santa Catarina)
- Presidente Nereu (Santa Catarina)
- Urubici (Santa Catarina)
- Campo do Brito (Sergipe)
- Gararu (Sergipe)
- Maruim (Sergipe)
- Nossa Senhora da Glória (Sergipe)
- Nossa Senhora do Socorro (Sergipe)
- Poço Redondo (Sergipe)
- Tobias Barreto (Sergipe)
- Alto Alegre (São Paulo)
- Analandia (São Paulo)
- Arandu (São Paulo)
- Araras (São Paulo)
- Bento de Abreu (São Paulo)
- Bernardino de Campos (São Paulo)
- Cafelândia (São Paulo)
- Cajobi (São Paulo)
- Cananéia (São Paulo)
- Cristais Paulista (São Paulo)
- Cubatão (São Paulo)
- Getulina (São Paulo)
- Guapiara (São Paulo)
- Guzolândia (São Paulo)
- Ibaté (São Paulo)
- Icém (São Paulo)
- Igarapava (São Paulo)
- Itaju (São Paulo)
- Itápolis (São Paulo)
- Jales (São Paulo)
- Jaú (São Paulo)
- Jundiaí (São Paulo)
- Lorena (São Paulo)
- Maracaí (São Paulo)
- Monções (São Paulo)
- Monte Castelo (São Paulo)
- Monte Mor (São Paulo)
- Nuporanga (São Paulo)
- Paraíso (São Paulo)
- Paranapanema (São Paulo)
- Pedregulho (São Paulo)
- Piedade (São Paulo)
- Porto Feliz (São Paulo)
- Presidente Epitácio (São Paulo)
- Reginópolis (São Paulo)
- Sandovalina (São Paulo)
- Santa Maria da Serra (São Paulo)
- São Carlos (São Paulo)
- São José do Rio Pardo (São Paulo)
- São Manuel (São Paulo)
- Socorro (São Paulo)
- Sorocaba (São Paulo)
- Tietê (São Paulo)
- Tupi Paulista (São Paulo)
- Turmalina (São Paulo)
- Valparaíso (São Paulo)
- Aliança do Tocantins (Tocantins)
- Almas (Tocantins)
- Alvorada (Tocantins)
- Ananás (Tocantins)
- Araguaçu (Tocantins)
- Araguaína (Tocantins)
- Araguatins (Tocantins)
- Arapoema (Tocantins)
- Arraias (Tocantins)
- Augustinópolis (Tocantins)
- Babaçulândia (Tocantins)
- Barrolândia (Tocantins)
- Brejinho de Nazaré (Tocantins)
- Colinas do Tocantins (Tocantins)
- Colméia (Tocantins)
- Combinado (Tocantins)
- Cristalândia (Tocantins)
- Dianópolis (Tocantins)
- Divinópolis do Tocantins (Tocantins)
- Dois Irmãos do Tocantins (Tocantins)
- Fátima (Tocantins)
- Figueirópolis (Tocantins)
- Filadélfia (Tocantins)
- Formoso do Araguaia (Tocantins)
- Goiatins (Tocantins)
- Guaraí (Tocantins)
- Gurupi (Tocantins)
- Lagoa da Confusão (Tocantins)
- Marianópolis do Tocantins (Tocantins)
- Miracema do Tocantins (Tocantins)
- Miranorte (Tocantins)
- Natividade (Tocantins)
- Nova Olinda (Tocantins)
- Palmas (Tocantins)
- Palmeirópolis (Tocantins)
- Paraíso do Tocantins (Tocantins)
- Paraná (Tocantins)
- Pedro Afonso (Tocantins)
- Peixe (Tocantins)
- Pium (Tocantins)
- Porto Nacional (Tocantins)
- Santa Fé do Araguaia (Tocantins)
- Silvanópolis (Tocantins)
- Sítio Novo do Tocantins (Tocantins)
- Taguatinga (Tocantins)
- Talismã (Tocantins)
- Tocantinópolis (Tocantins)
- Wanderlândia (Tocantins)
- Xambioá (Tocantins)
Onde é feriado no Ceará hoje, 15 de agosto?
Quinze cidades cearenses possuem feriado em 15 de agosto: Aiuaba, Aquiraz, Baturité, Caucaia, Fortaleza, Graça, Guaraciaba do Norte, Massapê, Milagres, Mombaça, Novas Russas, Reriutaba, Tabuleiro do Norte, Uruoca, Viçosa do Ceará.
Na Capital, comemora-se o dia de Nossa Senhora de Assunção, padroeira da Cidade.
Feriados em Fortaleza: VEJA calendário de folgas na Capital em 2025
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.