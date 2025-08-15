Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 15 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

15 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz
Tipo Notícia

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 15 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta sexta-feira, 15 de agosto de 2025 (15/08/2025), é feriado em quinze municípios do Ceará.

Além disso, mais de quinhentas cidades de diversos estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 15 de agosto:

  • Assis Brasil (Acre)
  • Cruzeiro do Sul (Acre)
  • Tarauacá (Acre)
  • Barreirinha (Amazonas)
  • Careiro (Amazonas)
  • Manicoré (Amazonas)
  • Mazagão (Amapá)
  • Oiapoque (Amapá)
  • Boquira (Bahia)
  • Cachoeira (Bahia)
  • Camamu (Bahia)
  • Canarana (Bahia)
  • Cícero Dantas (Bahia)
  • Correntina (Bahia)
  • Dias D'Ávila (Bahia)
  • Entre Rios (Bahia)
  • Ibirapitanga (Bahia)
  • Ilhéus (Bahia)
  • Itanhém (Bahia)
  • Ituaçu (Bahia)
  • Jussara (Bahia)
  • Livramento de Nossa Senhora (Bahia)
  • Medeiros Neto (Bahia)
  • Porto Seguro (Bahia)
  • Santa Cruz da Vitória (Bahia)
  • Serra Preta (Bahia)
  • Taperoá (Bahia)
  • Vitória da Conquista (Bahia)
  • Aiuaba (Ceará)
  • Aquiraz (Ceará)
  • Baturité (Ceará)
  • Caucaia (Ceará)
  • Fortaleza (Ceará)
  • Graça (Ceará)
  • Guaraciaba do Norte (Ceará)
  • Massapê (Ceará)
  • Milagres (Ceará)
  • Mombaça (Ceará)
  • Nova Russas (Ceará)
  • Reriutaba (Ceará)
  • Tabuleiro do Norte (Ceará)
  • Uruoca (Ceará)
  • Viçosa do Ceará (Ceará)
  • Alegre (Espírito Santo)
  • Anchieta (Espírito Santo)
  • Atilio Vivacqua (Espírito Santo)
  • Bom Jesus do Norte (Espírito Santo)
  • Brejetuba (Espírito Santo)
  • Castelo (Espírito Santo)
  • Abadiânia (Goiás)
  • Alto Paraíso de Goiás (Goiás)
  • Araguapaz (Goiás)
  • Barro Alto (Goiás)
  • Buriti Alegre (Goiás)
  • Cachoeira Alta (Goiás)
  • Caiapônia (Goiás)
  • Caldazinha (Goiás)
  • Cavalcante (Goiás)
  • Fazenda Nova (Goiás)
  • Goianésia (Goiás)
  • Ipameri (Goiás)
  • Itaberaí (Goiás)
  • Itarumã (Goiás)
  • Itauçu (Goiás)
  • Ivolândia (Goiás)
  • Jandaia (Goiás)
  • Jataí (Goiás)
  • Joviânia (Goiás)
  • Leopoldo de Bulhões (Goiás)
  • Monte Alegre de Goiás (Goiás)
  • Montividiu (Goiás)
  • Niquelândia (Goiás)
  • Nova Aurora (Goiás)
  • Nova Glória (Goiás)
  • Padre Bernardo (Goiás)
  • Paraúna (Goiás)
  • Piracanjuba (Goiás)
  • Quirinópolis (Goiás)
  • Rubiataba (Goiás)
  • Sanclerlândia (Goiás)
  • Santa Rosa de Goiás (Goiás)
  • São João d'Aliança (Goiás)
  • Três Ranchos (Goiás)
  • Varjão (Goiás)
  • Arari (Maranhão)
  • Esperantinópolis (Maranhão)
  • Loreto (Maranhão)
  • Mirador (Maranhão)
  • Paraibano (Maranhão)
  • São Benedito do Rio Preto (Maranhão)
  • São Domingos do Maranhão (Maranhão)
  • São João do Paraíso (Maranhão)
  • Senador La Rocque (Maranhão)
  • Abadia dos Dourados (Minas Gerais)
  • Água Comprida (Minas Gerais)
  • Andrelândia (Minas Gerais)
  • Antônio Dias (Minas Gerais)
  • Araguari (Minas Gerais)
  • Arapuá (Minas Gerais)
  • Araxá (Minas Gerais)
  • Arcos (Minas Gerais)
  • Aricanduva (Minas Gerais)
  • Belo Horizonte (Minas Gerais)
  • Bicas (Minas Gerais)
  • Bom Jardim de Minas (Minas Gerais)
  • Bom Jesus do Galho (Minas Gerais)
  • Bom Sucesso (Minas Gerais)
  • Bonfim (Minas Gerais)
  • Brasilândia de Minas (Minas Gerais)
  • Cabo Verde (Minas Gerais)
  • Caeté (Minas Gerais)
  • Caldas (Minas Gerais)
  • Campo do Meio (Minas Gerais)
  • Cana Verde (Minas Gerais)
  • Canápolis (Minas Gerais)
  • Capelinha (Minas Gerais)
  • Carbonita (Minas Gerais)
  • Carmo do Paranaíba (Minas Gerais)
  • Carrancas (Minas Gerais)
  • Cascalho Rico (Minas Gerais)
  • Caxambu (Minas Gerais)
  • Centralina (Minas Gerais)
  • Comercinho (Minas Gerais)
  • Conceição da Aparecida (Minas Gerais)
  • Congonhas (Minas Gerais)
  • Coromandel (Minas Gerais)
  • Coronel Fabriciano (Minas Gerais)
  • Córrego Fundo (Minas Gerais)
  • Cristais (Minas Gerais)
  • Cruzeiro da Fortaleza (Minas Gerais)
  • Dom Silvério (Minas Gerais)
  • Doresópolis (Minas Gerais)
  • Entre Rios de Minas (Minas Gerais)
  • Estrela do Sul (Minas Gerais)
  • Fama (Minas Gerais)
  • Felixlândia (Minas Gerais)
  • Formiga (Minas Gerais)
  • Francisco Dumont (Minas Gerais)
  • Goianá (Minas Gerais)
  • Grupiara (Minas Gerais)
  • Guapé (Minas Gerais)
  • Guimarânia (Minas Gerais)
  • Guiricema (Minas Gerais)
  • Gurinhatã (Minas Gerais)
  • Iapu (Minas Gerais)
  • Ibiá (Minas Gerais)
  • Iguatama (Minas Gerais)
  • Ipaba (Minas Gerais)
  • Ipatinga (Minas Gerais)
  • Ipiaçu (Minas Gerais)
  • Iraí de Minas (Minas Gerais)
  • Itabirito (Minas Gerais)
  • Itajubá (Minas Gerais)
  • Itatiaiuçu (Minas Gerais)
  • Itaúna (Minas Gerais)
  • Ituiutaba (Minas Gerais)
  • Jaíba (Minas Gerais)
  • Jeceaba (Minas Gerais)
  • Joanésia (Minas Gerais)
  • Lagamar (Minas Gerais)
  • Lagoa Formosa (Minas Gerais)
  • Lagoa Grande (Minas Gerais)
  • Lagoa Santa (Minas Gerais)
  • Lambari (Minas Gerais)
  • Martinho Campos (Minas Gerais)
  • Matutina (Minas Gerais)
  • Medina (Minas Gerais)
  • Mercês (Minas Gerais)
  • Mesquita (Minas Gerais)
  • Monte Alegre de Minas (Minas Gerais)
  • Monte Azul (Minas Gerais)
  • Monte Carmelo (Minas Gerais)
  • Nova Era (Minas Gerais)
  • Nova Lima (Minas Gerais)
  • Nova Ponte (Minas Gerais)
  • Oliveira (Minas Gerais)
  • Ouro Preto (Minas Gerais)
  • Passa Tempo (Minas Gerais)
  • Patos de Minas (Minas Gerais)
  • Patrocínio (Minas Gerais)
  • Pedrinópolis (Minas Gerais)
  • Pedro Leopoldo (Minas Gerais)
  • Perdigão (Minas Gerais)
  • Perdizes (Minas Gerais)
  • Perdões (Minas Gerais)
  • Periquito (Minas Gerais)
  • Pingo d'Água (Minas Gerais)
  • Pirajuba (Minas Gerais)
  • Piranga (Minas Gerais)
  • Pitangui (Minas Gerais)
  • Piumhi (Minas Gerais)
  • Pratinha (Minas Gerais)
  • Presidente Olegário (Minas Gerais)
  • Raposos (Minas Gerais)
  • Ribeirão Vermelho (Minas Gerais)
  • Rio Acima (Minas Gerais)
  • Rio Paranaíba (Minas Gerais)
  • Rio Vermelho (Minas Gerais)
  • Romaria (Minas Gerais)
  • Sabará (Minas Gerais)
  • Sabinópolis (Minas Gerais)
  • Sacramento (Minas Gerais)
  • Santa Juliana (Minas Gerais)
  • Santa Luzia (Minas Gerais)
  • Santa Maria do Suaçuí (Minas Gerais)
  • Santa Vitória (Minas Gerais)
  • Santana do Jacaré (Minas Gerais)
  • Santo Antônio do Amparo (Minas Gerais)
  • São Domingos do Prata (Minas Gerais)
  • São Gonçalo do Abaeté (Minas Gerais)
  • São Gonçalo do Rio Preto (Minas Gerais)
  • São Gotardo (Minas Gerais)
  • São João Batista do Glória (Minas Gerais)
  • São João del Rei (Minas Gerais)
  • São João Evangelista (Minas Gerais)
  • São José da Lapa (Minas Gerais)
  • São José do Alegre (Minas Gerais)
  • São José do Goiabal (Minas Gerais)
  • São Roque de Minas (Minas Gerais)
  • São Sebastião do Oeste (Minas Gerais)
  • Senador Firmino (Minas Gerais)
  • Serra do Salitre (Minas Gerais)
  • Tapira (Minas Gerais)
  • Tapiraí (Minas Gerais)
  • Timóteo (Minas Gerais)
  • Tupaciguara (Minas Gerais)
  • Uberaba (Minas Gerais)
  • Uberlândia (Minas Gerais)
  • Varjão de Minas (Minas Gerais)
  • Varzelândia (Minas Gerais)
  • Virgem da Lapa (Minas Gerais)
  • Aquidauana (Mato Grosso do Sul)
  • Bataguassu (Mato Grosso do Sul)
  • Figueirão (Mato Grosso do Sul)
  • Glória de Dourados (Mato Grosso do Sul)
  • Sidrolândia (Mato Grosso do Sul)
  • Cláudia (Mato Grosso)
  • Ribeirãozinho (Mato Grosso)
  • São Félix do Araguaia (Mato Grosso)
  • Abaetetuba (Pará)
  • Abel Figueiredo (Pará)
  • Acará (Pará)
  • Afuá (Pará)
  • Água Azul do Norte (Pará)
  • Alenquer (Pará)
  • Almeirim (Pará)
  • Altamira (Pará)
  • Anajás (Pará)
  • Ananindeua (Pará)
  • Anapu (Pará)
  • Augusto Corrêa (Pará)
  • Aurora do Pará (Pará)
  • Aveiro (Pará)
  • Bagre (Pará)
  • Baião (Pará)
  • Bannach (Pará)
  • Barcarena (Pará)
  • Belém (Pará)
  • Belterra (Pará)
  • Benevides (Pará)
  • Bom Jesus do Tocantins (Pará)
  • Bonito (Pará)
  • Bragança (Pará)
  • Brasil Novo (Pará)
  • Brejo Grande do Araguaia (Pará)
  • Breu Branco (Pará)
  • Breves (Pará)
  • Bujaru (Pará)
  • Cachoeira do Arari (Pará)
  • Cachoeira do Piriá (Pará)
  • Cametá (Pará)
  • Canaã dos Carajás (Pará)
  • Capanema (Pará)
  • Capitão Poço (Pará)
  • Castanhal (Pará)
  • Chaves (Pará)
  • Colares (Pará)
  • Conceição do Araguaia (Pará)
  • Concórdia do Pará (Pará)
  • Cumaru do Norte (Pará)
  • Curionópolis (Pará)
  • Curralinho (Pará)
  • Curuá (Pará)
  • Curuçá (Pará)
  • Dom Eliseu (Pará)
  • Eldorado do Carajás (Pará)
  • Faro (Pará)
  • Floresta do Araguaia (Pará)
  • Garrafão do Norte (Pará)
  • Goianésia do Pará (Pará)
  • Gurupá (Pará)
  • Igarapé-Açu (Pará)
  • Igarapé-Miri (Pará)
  • Inhangapi (Pará)
  • Ipixuna do Pará (Pará)
  • Irituia (Pará)
  • Itaituba (Pará)
  • Itupiranga (Pará)
  • Jacareacanga (Pará)
  • Jacundá (Pará)
  • Juruti (Pará)
  • Limoeiro do Ajuru (Pará)
  • Mãe do Rio (Pará)
  • Magalhães Barata (Pará)
  • Marabá (Pará)
  • Maracanã (Pará)
  • Marapanim (Pará)
  • Marituba (Pará)
  • Medicilândia (Pará)
  • Melgaço (Pará)
  • Mocajuba (Pará)
  • Moju (Pará)
  • Mojuí dos Campos (Pará)
  • Monte Alegre (Pará)
  • Muaná (Pará)
  • Nova Esperança do Piriá (Pará)
  • Nova Ipixuna (Pará)
  • Nova Timboteua (Pará)
  • Novo Progresso (Pará)
  • Novo Repartimento (Pará)
  • Óbidos (Pará)
  • Oeiras do Pará (Pará)
  • Oriximiná (Pará)
  • Ourém (Pará)
  • Ourilândia do Norte (Pará)
  • Pacajá (Pará)
  • Palestina do Pará (Pará)
  • Paragominas (Pará)
  • Parauapebas (Pará)
  • Pau D'Arco (Pará)
  • Peixe-Boi (Pará)
  • Piçarra (Pará)
  • Placas (Pará)
  • Ponta de Pedras (Pará)
  • Portel (Pará)
  • Porto de Moz (Pará)
  • Prainha (Pará)
  • Primavera (Pará)
  • Quatipuru (Pará)
  • Redenção (Pará)
  • Rio Maria (Pará)
  • Rondon do Pará (Pará)
  • Rurópolis (Pará)
  • Salinópolis (Pará)
  • Salvaterra (Pará)
  • Santa Bárbara do Pará (Pará)
  • Santa Cruz do Arari (Pará)
  • Santa Isabel do Pará (Pará)
  • Santa Luzia do Pará (Pará)
  • Santa Maria das Barreiras (Pará)
  • Santa Maria do Pará (Pará)
  • Santana do Araguaia (Pará)
  • Santarém (Pará)
  • Santarém Novo (Pará)
  • Santo Antônio do Tauá (Pará)
  • São Caetano de Odivelas (Pará)
  • São Domingos do Araguaia (Pará)
  • São Domingos do Capim (Pará)
  • São Félix do Xingu (Pará)
  • São Francisco do Pará (Pará)
  • São Geraldo do Araguaia (Pará)
  • São João da Ponta (Pará)
  • São João de Pirabas (Pará)
  • São João do Araguaia (Pará)
  • São Miguel do Guamá (Pará)
  • São Sebastião da Boa Vista (Pará)
  • Sapucaia (Pará)
  • Senador José Porfírio (Pará)
  • Soure (Pará)
  • Tailândia (Pará)
  • Terra Alta (Pará)
  • Terra Santa (Pará)
  • Tomé-Açu (Pará)
  • Tracuateua (Pará)
  • Trairão (Pará)
  • Tucumã (Pará)
  • Tucuruí (Pará)
  • Ulianópolis (Pará)
  • Uruará (Pará)
  • Vigia (Pará)
  • Viseu (Pará)
  • Vitória do Xingu (Pará)
  • Xinguara (Pará)
  • Alhandra (Paraíba)
  • Cacimba de Dentro (Paraíba)
  • Caiçara (Paraíba)
  • Lagoa Seca (Paraíba)
  • Gloria do Goita (Pernambuco)
  • Iguaraci (Pernambuco)
  • Ipubi (Pernambuco)
  • Petrolina (Pernambuco)
  • Pombos (Pernambuco)
  • Tabira (Pernambuco)
  • Vertentes (Pernambuco)
  • Água Branca (Piauí)
  • Batalha (Piauí)
  • Cocal (Piauí)
  • Curimatá (Piauí)
  • Gilbués (Piauí)
  • José de Freitas (Piauí)
  • Oeiras (Piauí)
  • Paulistana (Piauí)
  • Picos (Piauí)
  • Pio IX (Piauí)
  • Adrianópolis (Paraná)
  • Alto Piquiri (Paraná)
  • Antonina (Paraná)
  • Francisco Beltrão (Paraná)
  • Icaraíma (Paraná)
  • Ivaté (Paraná)
  • Juranda (Paraná)
  • Maria Helena (Paraná)
  • Maringá (Paraná)
  • Ourizona (Paraná)
  • Pitanga (Paraná)
  • Quatro Pontes (Paraná)
  • Rio Branco do Sul (Paraná)
  • São Mateus do Sul (Paraná)
  • Umuarama (Paraná)
  • Bom Jesus do Itabapoana (Rio de Janeiro)
  • Cabo Frio (Rio de Janeiro)
  • Carapebus (Rio de Janeiro)
  • Casimiro de Abreu (Rio de Janeiro)
  • Cordeiro (Rio de Janeiro)
  • Engenheiro Paulo de Frontin (Rio de Janeiro)
  • Guapimirim (Rio de Janeiro)
  • Maricá (Rio de Janeiro)
  • Miguel Pereira (Rio de Janeiro)
  • São José do Vale do Rio Preto (Rio de Janeiro)
  • São Sebastião do Alto (Rio de Janeiro)
  • Tanguá (Rio de Janeiro)
  • Valença (Rio de Janeiro)
  • Acari (Rio Grande do Norte)
  • Areia Branca (Rio Grande do Norte)
  • Guamaré (Rio Grande do Norte)
  • Macau (Rio Grande do Norte)
  • Mirante da Serra (Rondônia)
  • Rorainópolis (Roraima)
  • Áurea (Rio Grande do Sul)
  • Cacapava do Sul (Rio Grande do Sul)
  • Centenário (Rio Grande do Sul)
  • Dom Feliciano (Rio Grande do Sul)
  • Glorinha (Rio Grande do Sul)
  • Mata (Rio Grande do Sul)
  • Santa Maria (Rio Grande do Sul)
  • Água Doce (Santa Catarina)
  • Angelina (Santa Catarina)
  • Armazém (Santa Catarina)
  • Bela Vista do Toldo (Santa Catarina)
  • Descanso (Santa Catarina)
  • Ipira (Santa Catarina)
  • Lages (Santa Catarina)
  • Lauro Müller (Santa Catarina)
  • Meleiro (Santa Catarina)
  • Palmeira (Santa Catarina)
  • Peritiba (Santa Catarina)
  • Presidente Nereu (Santa Catarina)
  • Urubici (Santa Catarina)
  • Campo do Brito (Sergipe)
  • Gararu (Sergipe)
  • Maruim (Sergipe)
  • Nossa Senhora da Glória (Sergipe)
  • Nossa Senhora do Socorro (Sergipe)
  • Poço Redondo (Sergipe)
  • Tobias Barreto (Sergipe)
  • Alto Alegre (São Paulo)
  • Analandia (São Paulo)
  • Arandu (São Paulo)
  • Araras (São Paulo)
  • Bento de Abreu (São Paulo)
  • Bernardino de Campos (São Paulo)
  • Cafelândia (São Paulo)
  • Cajobi (São Paulo)
  • Cananéia (São Paulo)
  • Cristais Paulista (São Paulo)
  • Cubatão (São Paulo)
  • Getulina (São Paulo)
  • Guapiara (São Paulo)
  • Guzolândia (São Paulo)
  • Ibaté (São Paulo)
  • Icém (São Paulo)
  • Igarapava (São Paulo)
  • Itaju (São Paulo)
  • Itápolis (São Paulo)
  • Jales (São Paulo)
  • Jaú (São Paulo)
  • Jundiaí (São Paulo)
  • Lorena (São Paulo)
  • Maracaí (São Paulo)
  • Monções (São Paulo)
  • Monte Castelo (São Paulo)
  • Monte Mor (São Paulo)
  • Nuporanga (São Paulo)
  • Paraíso (São Paulo)
  • Paranapanema (São Paulo)
  • Pedregulho (São Paulo)
  • Piedade (São Paulo)
  • Porto Feliz (São Paulo)
  • Presidente Epitácio (São Paulo)
  • Reginópolis (São Paulo)
  • Sandovalina (São Paulo)
  • Santa Maria da Serra (São Paulo)
  • São Carlos (São Paulo)
  • São José do Rio Pardo (São Paulo)
  • São Manuel (São Paulo)
  • Socorro (São Paulo)
  • Sorocaba (São Paulo)
  • Tietê (São Paulo)
  • Tupi Paulista (São Paulo)
  • Turmalina (São Paulo)
  • Valparaíso (São Paulo)
  • Aliança do Tocantins (Tocantins)
  • Almas (Tocantins)
  • Alvorada (Tocantins)
  • Ananás (Tocantins)
  • Araguaçu (Tocantins)
  • Araguaína (Tocantins)
  • Araguatins (Tocantins)
  • Arapoema (Tocantins)
  • Arraias (Tocantins)
  • Augustinópolis (Tocantins)
  • Babaçulândia (Tocantins)
  • Barrolândia (Tocantins)
  • Brejinho de Nazaré (Tocantins)
  • Colinas do Tocantins (Tocantins)
  • Colméia (Tocantins)
  • Combinado (Tocantins)
  • Cristalândia (Tocantins)
  • Dianópolis (Tocantins)
  • Divinópolis do Tocantins (Tocantins)
  • Dois Irmãos do Tocantins (Tocantins)
  • Fátima (Tocantins)
  • Figueirópolis (Tocantins)
  • Filadélfia (Tocantins)
  • Formoso do Araguaia (Tocantins)
  • Goiatins (Tocantins)
  • Guaraí (Tocantins)
  • Gurupi (Tocantins)
  • Lagoa da Confusão (Tocantins)
  • Marianópolis do Tocantins (Tocantins)
  • Miracema do Tocantins (Tocantins)
  • Miranorte (Tocantins)
  • Natividade (Tocantins)
  • Nova Olinda (Tocantins)
  • Palmas (Tocantins)
  • Palmeirópolis (Tocantins)
  • Paraíso do Tocantins (Tocantins)
  • Paraná (Tocantins)
  • Pedro Afonso (Tocantins)
  • Peixe (Tocantins)
  • Pium (Tocantins)
  • Porto Nacional (Tocantins)
  • Santa Fé do Araguaia (Tocantins)
  • Silvanópolis (Tocantins)
  • Sítio Novo do Tocantins (Tocantins)
  • Taguatinga (Tocantins)
  • Talismã (Tocantins)
  • Tocantinópolis (Tocantins)
  • Wanderlândia (Tocantins)
  • Xambioá (Tocantins)

Onde é feriado no Ceará hoje, 15 de agosto?

Quinze cidades cearenses possuem feriado em 15 de agosto: Aiuaba, Aquiraz, Baturité, Caucaia, Fortaleza, Graça, Guaraciaba do Norte, Massapê, Milagres, Mombaça, Novas Russas, Reriutaba, Tabuleiro do Norte, Uruoca, Viçosa do Ceará.

Na Capital, comemora-se o dia de Nossa Senhora de Assunção, padroeira da Cidade.

Feriados em Fortaleza: VEJA calendário de folgas na Capital em 2025

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

