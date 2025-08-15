Hoje, 15 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

15 de agosto é feriado em mais de 500 cidades pelo Brasil. Em Fortaleza, a data é dedicada a Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 15 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta sexta-feira, 15 de agosto de 2025 (15/08/2025), é feriado em quinze municípios do Ceará.

Além disso, mais de quinhentas cidades de diversos estados possuem folgas na data. Confira na lista completa: Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 15 de agosto:



Assis Brasil (Acre)



Cruzeiro do Sul (Acre)



Tarauacá (Acre)



Barreirinha (Amazonas)



Careiro (Amazonas)

Manicoré (Amazonas)



Mazagão (Amapá)



Oiapoque (Amapá)



Boquira (Bahia)



Cachoeira (Bahia)



Camamu (Bahia)



Canarana (Bahia)



Cícero Dantas (Bahia)



Correntina (Bahia)



Dias D'Ávila (Bahia)



Entre Rios (Bahia)



Ibirapitanga (Bahia)



Ilhéus (Bahia)



Itanhém (Bahia)



Ituaçu (Bahia)



Jussara (Bahia)



Livramento de Nossa Senhora (Bahia)



Medeiros Neto (Bahia)



Porto Seguro (Bahia)



Santa Cruz da Vitória (Bahia)



Serra Preta (Bahia)



Taperoá (Bahia)



Vitória da Conquista (Bahia)



Aiuaba (Ceará)



Aquiraz (Ceará)



Baturité (Ceará)



Caucaia (Ceará)



Fortaleza (Ceará)



Graça (Ceará)



Guaraciaba do Norte (Ceará)



Massapê (Ceará)



Milagres (Ceará)



Mombaça (Ceará)



Nova Russas (Ceará)



Reriutaba (Ceará)



Tabuleiro do Norte (Ceará)



Uruoca (Ceará)



Viçosa do Ceará (Ceará)



Alegre (Espírito Santo)



Anchieta (Espírito Santo)



Atilio Vivacqua (Espírito Santo)



Bom Jesus do Norte (Espírito Santo)



Brejetuba (Espírito Santo)



Castelo (Espírito Santo)



Abadiânia (Goiás)



Alto Paraíso de Goiás (Goiás)



Araguapaz (Goiás)



Barro Alto (Goiás)



Buriti Alegre (Goiás)



Cachoeira Alta (Goiás)



Caiapônia (Goiás)



Caldazinha (Goiás)



Cavalcante (Goiás)



Fazenda Nova (Goiás)



Goianésia (Goiás)



Ipameri (Goiás)



Itaberaí (Goiás)



Itarumã (Goiás)



Itauçu (Goiás)



Ivolândia (Goiás)



Jandaia (Goiás)



Jataí (Goiás)



Joviânia (Goiás)



Leopoldo de Bulhões (Goiás)



Monte Alegre de Goiás (Goiás)



Montividiu (Goiás)



Niquelândia (Goiás)



Nova Aurora (Goiás)



Nova Glória (Goiás)



Padre Bernardo (Goiás)



Paraúna (Goiás)



Piracanjuba (Goiás)



Quirinópolis (Goiás)



Rubiataba (Goiás)



Sanclerlândia (Goiás)



Santa Rosa de Goiás (Goiás)



São João d'Aliança (Goiás)



Três Ranchos (Goiás)



Varjão (Goiás)



Arari (Maranhão)



Esperantinópolis (Maranhão)



Loreto (Maranhão)



Mirador (Maranhão)



Paraibano (Maranhão)



São Benedito do Rio Preto (Maranhão)



São Domingos do Maranhão (Maranhão)



São João do Paraíso (Maranhão)



Senador La Rocque (Maranhão)



Abadia dos Dourados (Minas Gerais)



Água Comprida (Minas Gerais)



Andrelândia (Minas Gerais)



Antônio Dias (Minas Gerais)



Araguari (Minas Gerais)



Arapuá (Minas Gerais)



Araxá (Minas Gerais)



Arcos (Minas Gerais)



Aricanduva (Minas Gerais)



Belo Horizonte (Minas Gerais)



Bicas (Minas Gerais)



Bom Jardim de Minas (Minas Gerais)



Bom Jesus do Galho (Minas Gerais)



Bom Sucesso (Minas Gerais)



Bonfim (Minas Gerais)



Brasilândia de Minas (Minas Gerais)



Cabo Verde (Minas Gerais)



Caeté (Minas Gerais)



Caldas (Minas Gerais)



Campo do Meio (Minas Gerais)



Cana Verde (Minas Gerais)



Canápolis (Minas Gerais)



Capelinha (Minas Gerais)



Carbonita (Minas Gerais)



Carmo do Paranaíba (Minas Gerais)



Carrancas (Minas Gerais)



Cascalho Rico (Minas Gerais)



Caxambu (Minas Gerais)



Centralina (Minas Gerais)



Comercinho (Minas Gerais)



Conceição da Aparecida (Minas Gerais)



Congonhas (Minas Gerais)



Coromandel (Minas Gerais)



Coronel Fabriciano (Minas Gerais)



Córrego Fundo (Minas Gerais)



Cristais (Minas Gerais)



Cruzeiro da Fortaleza (Minas Gerais)



Dom Silvério (Minas Gerais)



Doresópolis (Minas Gerais)

Entre Rios de Minas (Minas Gerais)



Estrela do Sul (Minas Gerais)



Fama (Minas Gerais)



Felixlândia (Minas Gerais)



Formiga (Minas Gerais)



Francisco Dumont (Minas Gerais)



Goianá (Minas Gerais)



Grupiara (Minas Gerais)



Guapé (Minas Gerais)



Guimarânia (Minas Gerais)



Guiricema (Minas Gerais)



Gurinhatã (Minas Gerais)



Iapu (Minas Gerais)



Ibiá (Minas Gerais)



Iguatama (Minas Gerais)



Ipaba (Minas Gerais)



Ipatinga (Minas Gerais)



Ipiaçu (Minas Gerais)



Iraí de Minas (Minas Gerais)



Itabirito (Minas Gerais)



Itajubá (Minas Gerais)



Itatiaiuçu (Minas Gerais)



Itaúna (Minas Gerais)



Ituiutaba (Minas Gerais)



Jaíba (Minas Gerais)



Jeceaba (Minas Gerais)



Joanésia (Minas Gerais)



Lagamar (Minas Gerais)



Lagoa Formosa (Minas Gerais)



Lagoa Grande (Minas Gerais)



Lagoa Santa (Minas Gerais)



Lambari (Minas Gerais)



Martinho Campos (Minas Gerais)



Matutina (Minas Gerais)



Medina (Minas Gerais)



Mercês (Minas Gerais)



Mesquita (Minas Gerais)



Monte Alegre de Minas (Minas Gerais)



Monte Azul (Minas Gerais)



Monte Carmelo (Minas Gerais)



Nova Era (Minas Gerais)



Nova Lima (Minas Gerais)



Nova Ponte (Minas Gerais)



Oliveira (Minas Gerais)



Ouro Preto (Minas Gerais)



Passa Tempo (Minas Gerais)



Patos de Minas (Minas Gerais)



Patrocínio (Minas Gerais)



Pedrinópolis (Minas Gerais)



Pedro Leopoldo (Minas Gerais)



Perdigão (Minas Gerais)



Perdizes (Minas Gerais)



Perdões (Minas Gerais)



Periquito (Minas Gerais)



Pingo d'Água (Minas Gerais)



Pirajuba (Minas Gerais)



Piranga (Minas Gerais)



Pitangui (Minas Gerais)



Piumhi (Minas Gerais)



Pratinha (Minas Gerais)



Presidente Olegário (Minas Gerais)



Raposos (Minas Gerais)



Ribeirão Vermelho (Minas Gerais)



Rio Acima (Minas Gerais)

Rio Paranaíba (Minas Gerais)



Rio Vermelho (Minas Gerais)



Romaria (Minas Gerais)



Sabará (Minas Gerais)



Sabinópolis (Minas Gerais)



Sacramento (Minas Gerais)



Santa Juliana (Minas Gerais)



Santa Luzia (Minas Gerais)



Santa Maria do Suaçuí (Minas Gerais)



Santa Vitória (Minas Gerais)



Santana do Jacaré (Minas Gerais)



Santo Antônio do Amparo (Minas Gerais)



São Domingos do Prata (Minas Gerais)



São Gonçalo do Abaeté (Minas Gerais)



São Gonçalo do Rio Preto (Minas Gerais)



São Gotardo (Minas Gerais)



São João Batista do Glória (Minas Gerais)



São João del Rei (Minas Gerais)



São João Evangelista (Minas Gerais)



São José da Lapa (Minas Gerais)



São José do Alegre (Minas Gerais)



São José do Goiabal (Minas Gerais)



São Roque de Minas (Minas Gerais)



São Sebastião do Oeste (Minas Gerais)



Senador Firmino (Minas Gerais)



Serra do Salitre (Minas Gerais)



Tapira (Minas Gerais)



Tapiraí (Minas Gerais)



Timóteo (Minas Gerais)



Tupaciguara (Minas Gerais)



Uberaba (Minas Gerais)



Uberlândia (Minas Gerais)



Varjão de Minas (Minas Gerais)



Varzelândia (Minas Gerais)



Virgem da Lapa (Minas Gerais)



Aquidauana (Mato Grosso do Sul)



Bataguassu (Mato Grosso do Sul)



Figueirão (Mato Grosso do Sul)



Glória de Dourados (Mato Grosso do Sul)



Sidrolândia (Mato Grosso do Sul)



Cláudia (Mato Grosso)



Ribeirãozinho (Mato Grosso)



São Félix do Araguaia (Mato Grosso)



Abaetetuba (Pará)



Abel Figueiredo (Pará)



Acará (Pará)



Afuá (Pará)



Água Azul do Norte (Pará)



Alenquer (Pará)



Almeirim (Pará)



Altamira (Pará)



Anajás (Pará)



Ananindeua (Pará)



Anapu (Pará)



Augusto Corrêa (Pará)



Aurora do Pará (Pará)



Aveiro (Pará)



Bagre (Pará)



Baião (Pará)



Bannach (Pará)



Barcarena (Pará)



Belém (Pará)



Belterra (Pará)



Benevides (Pará)



Bom Jesus do Tocantins (Pará)



Bonito (Pará)



Bragança (Pará)



Brasil Novo (Pará)



Brejo Grande do Araguaia (Pará)



Breu Branco (Pará)



Breves (Pará)

Bujaru (Pará)



Cachoeira do Arari (Pará)



Cachoeira do Piriá (Pará)



Cametá (Pará)



Canaã dos Carajás (Pará)



Capanema (Pará)



Capitão Poço (Pará)



Castanhal (Pará)



Chaves (Pará)



Colares (Pará)



Conceição do Araguaia (Pará)



Concórdia do Pará (Pará)



Cumaru do Norte (Pará)



Curionópolis (Pará)



Curralinho (Pará)



Curuá (Pará)



Curuçá (Pará)



Dom Eliseu (Pará)



Eldorado do Carajás (Pará)



Faro (Pará)



Floresta do Araguaia (Pará)



Garrafão do Norte (Pará)



Goianésia do Pará (Pará)



Gurupá (Pará)



Igarapé-Açu (Pará)



Igarapé-Miri (Pará)



Inhangapi (Pará)



Ipixuna do Pará (Pará)



Irituia (Pará)



Itaituba (Pará)



Itupiranga (Pará)



Jacareacanga (Pará)



Jacundá (Pará)



Juruti (Pará)



Limoeiro do Ajuru (Pará)



Mãe do Rio (Pará)



Magalhães Barata (Pará)



Marabá (Pará)



Maracanã (Pará)



Marapanim (Pará)



Marituba (Pará)



Medicilândia (Pará)



Melgaço (Pará)



Mocajuba (Pará)



Moju (Pará)



Mojuí dos Campos (Pará)



Monte Alegre (Pará)



Muaná (Pará)



Nova Esperança do Piriá (Pará)



Nova Ipixuna (Pará)



Nova Timboteua (Pará)



Novo Progresso (Pará)



Novo Repartimento (Pará)



Óbidos (Pará)



Oeiras do Pará (Pará)



Oriximiná (Pará)



Ourém (Pará)



Ourilândia do Norte (Pará)



Pacajá (Pará)



Palestina do Pará (Pará)



Paragominas (Pará)



Parauapebas (Pará)



Pau D'Arco (Pará)



Peixe-Boi (Pará)



Piçarra (Pará)



Placas (Pará)

Ponta de Pedras (Pará)



Portel (Pará)



Porto de Moz (Pará)



Prainha (Pará)



Primavera (Pará)



Quatipuru (Pará)



Redenção (Pará)



Rio Maria (Pará)



Rondon do Pará (Pará)



Rurópolis (Pará)



Salinópolis (Pará)



Salvaterra (Pará)



Santa Bárbara do Pará (Pará)



Santa Cruz do Arari (Pará)



Santa Isabel do Pará (Pará)



Santa Luzia do Pará (Pará)



Santa Maria das Barreiras (Pará)



Santa Maria do Pará (Pará)



Santana do Araguaia (Pará)



Santarém (Pará)



Santarém Novo (Pará)



Santo Antônio do Tauá (Pará)



São Caetano de Odivelas (Pará)



São Domingos do Araguaia (Pará)



São Domingos do Capim (Pará)



São Félix do Xingu (Pará)



São Francisco do Pará (Pará)



São Geraldo do Araguaia (Pará)



São João da Ponta (Pará)



São João de Pirabas (Pará)



São João do Araguaia (Pará)



São Miguel do Guamá (Pará)



São Sebastião da Boa Vista (Pará)



Sapucaia (Pará)



Senador José Porfírio (Pará)



Soure (Pará)



Tailândia (Pará)



Terra Alta (Pará)



Terra Santa (Pará)



Tomé-Açu (Pará)



Tracuateua (Pará)



Trairão (Pará)



Tucumã (Pará)



Tucuruí (Pará)



Ulianópolis (Pará)



Uruará (Pará)



Vigia (Pará)



Viseu (Pará)



Vitória do Xingu (Pará)



Xinguara (Pará)



Alhandra (Paraíba)



Cacimba de Dentro (Paraíba)



Caiçara (Paraíba)



Lagoa Seca (Paraíba)



Gloria do Goita (Pernambuco)



Iguaraci (Pernambuco)



Ipubi (Pernambuco)



Petrolina (Pernambuco)



Pombos (Pernambuco)



Tabira (Pernambuco)



Vertentes (Pernambuco)



Água Branca (Piauí)



Batalha (Piauí)



Cocal (Piauí)



Curimatá (Piauí)



Gilbués (Piauí)



José de Freitas (Piauí)



Oeiras (Piauí)



Paulistana (Piauí)



Picos (Piauí)



Pio IX (Piauí)



Adrianópolis (Paraná)



Alto Piquiri (Paraná)



Antonina (Paraná)



Francisco Beltrão (Paraná)



Icaraíma (Paraná)



Ivaté (Paraná)



Juranda (Paraná)



Maria Helena (Paraná)



Maringá (Paraná)



Ourizona (Paraná)



Pitanga (Paraná)



Quatro Pontes (Paraná)



Rio Branco do Sul (Paraná)



São Mateus do Sul (Paraná)



Umuarama (Paraná)



Bom Jesus do Itabapoana (Rio de Janeiro)



Cabo Frio (Rio de Janeiro)



Carapebus (Rio de Janeiro)



Casimiro de Abreu (Rio de Janeiro)



Cordeiro (Rio de Janeiro)



Engenheiro Paulo de Frontin (Rio de Janeiro)



Guapimirim (Rio de Janeiro)



Maricá (Rio de Janeiro)



Miguel Pereira (Rio de Janeiro)



São José do Vale do Rio Preto (Rio de Janeiro)



São Sebastião do Alto (Rio de Janeiro)



Tanguá (Rio de Janeiro)



Valença (Rio de Janeiro)

Acari (Rio Grande do Norte)



Areia Branca (Rio Grande do Norte)



Guamaré (Rio Grande do Norte)



Macau (Rio Grande do Norte)



Mirante da Serra (Rondônia)



Rorainópolis (Roraima)



Áurea (Rio Grande do Sul)



Cacapava do Sul (Rio Grande do Sul)



Centenário (Rio Grande do Sul)



Dom Feliciano (Rio Grande do Sul)



Glorinha (Rio Grande do Sul)



Mata (Rio Grande do Sul)



Santa Maria (Rio Grande do Sul)



Água Doce (Santa Catarina)



Angelina (Santa Catarina)



Armazém (Santa Catarina)



Bela Vista do Toldo (Santa Catarina)



Descanso (Santa Catarina)



Ipira (Santa Catarina)



Lages (Santa Catarina)



Lauro Müller (Santa Catarina)



Meleiro (Santa Catarina)



Palmeira (Santa Catarina)



Peritiba (Santa Catarina)



Presidente Nereu (Santa Catarina)



Urubici (Santa Catarina)



Campo do Brito (Sergipe)



Gararu (Sergipe)



Maruim (Sergipe)



Nossa Senhora da Glória (Sergipe)



Nossa Senhora do Socorro (Sergipe)



Poço Redondo (Sergipe)



Tobias Barreto (Sergipe)



Alto Alegre (São Paulo)

Analandia (São Paulo)



Arandu (São Paulo)



Araras (São Paulo)



Bento de Abreu (São Paulo)



Bernardino de Campos (São Paulo)



Cafelândia (São Paulo)



Cajobi (São Paulo)



Cananéia (São Paulo)



Cristais Paulista (São Paulo)



Cubatão (São Paulo)



Getulina (São Paulo)

Guapiara (São Paulo)



Guzolândia (São Paulo)



Ibaté (São Paulo)



Icém (São Paulo)



Igarapava (São Paulo)



Itaju (São Paulo)



Itápolis (São Paulo)



Jales (São Paulo)



Jaú (São Paulo)



Jundiaí (São Paulo)



Lorena (São Paulo)



Maracaí (São Paulo)



Monções (São Paulo)



Monte Castelo (São Paulo)



Monte Mor (São Paulo)



Nuporanga (São Paulo)



Paraíso (São Paulo)

Paranapanema (São Paulo)



Pedregulho (São Paulo)



Piedade (São Paulo)



Porto Feliz (São Paulo)



Presidente Epitácio (São Paulo)



Reginópolis (São Paulo)



Sandovalina (São Paulo)



Santa Maria da Serra (São Paulo)



São Carlos (São Paulo)



São José do Rio Pardo (São Paulo)



São Manuel (São Paulo)



Socorro (São Paulo)



Sorocaba (São Paulo)



Tietê (São Paulo)



Tupi Paulista (São Paulo)



Turmalina (São Paulo)



Valparaíso (São Paulo)



Aliança do Tocantins (Tocantins)



Almas (Tocantins)



Alvorada (Tocantins)



Ananás (Tocantins)



Araguaçu (Tocantins)



Araguaína (Tocantins)



Araguatins (Tocantins)



Arapoema (Tocantins)



Arraias (Tocantins)



Augustinópolis (Tocantins)



Babaçulândia (Tocantins)



Barrolândia (Tocantins)



Brejinho de Nazaré (Tocantins)



Colinas do Tocantins (Tocantins)



Colméia (Tocantins)



Combinado (Tocantins)



Cristalândia (Tocantins)



Dianópolis (Tocantins)



Divinópolis do Tocantins (Tocantins)



Dois Irmãos do Tocantins (Tocantins)



Fátima (Tocantins)



Figueirópolis (Tocantins)



Filadélfia (Tocantins)



Formoso do Araguaia (Tocantins)



Goiatins (Tocantins)



Guaraí (Tocantins)



Gurupi (Tocantins)



Lagoa da Confusão (Tocantins)



Marianópolis do Tocantins (Tocantins)



Miracema do Tocantins (Tocantins)



Miranorte (Tocantins)



Natividade (Tocantins)



Nova Olinda (Tocantins)



Palmas (Tocantins)



Palmeirópolis (Tocantins)



Paraíso do Tocantins (Tocantins)



Paraná (Tocantins)



Pedro Afonso (Tocantins)



Peixe (Tocantins)



Pium (Tocantins)



Porto Nacional (Tocantins)



Santa Fé do Araguaia (Tocantins)



Silvanópolis (Tocantins)



Sítio Novo do Tocantins (Tocantins)



Taguatinga (Tocantins)



Talismã (Tocantins)



Tocantinópolis (Tocantins)



Wanderlândia (Tocantins)



Xambioá (Tocantins) Onde é feriado no Ceará hoje, 15 de agosto? Quinze cidades cearenses possuem feriado em 15 de agosto: Aiuaba, Aquiraz, Baturité, Caucaia, Fortaleza, Graça, Guaraciaba do Norte, Massapê, Milagres, Mombaça, Novas Russas, Reriutaba, Tabuleiro do Norte, Uruoca, Viçosa do Ceará. Na Capital, comemora-se o dia de Nossa Senhora de Assunção, padroeira da Cidade. Feriados em Fortaleza: VEJA calendário de folgas na Capital em 2025

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.