Lua hoje (13/08): qual a fase desta quarta? Veja calendário

A semana segue com a Lua Cheia presente no céu nesta quarta-feira, 13 de agosto. Confira o que essa fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a fase termina no dia 16 de agosto, quando terá início a Lua Minguante, às 2h12min.

A semana segue com a Lua Cheia presente no céu nesta quarta-feira, 13 de agosto. Confira o que essa fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a fase termina no dia 16 de agosto, quando terá início a Lua Minguante, às 2h12min.

Calendário lunar: veja as fases da lua em agosto de 2025

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 13 de agosto de 2025, marca o quinto dia de Lua Cheia do mês, a qual termina dia 16 de agosto. Nessa fase, a Lua está em sua plenitude, oposta ao sol em relação à Terra, o que permite exibir seu lado iluminado de forma total. Em algumas culturas, a Lua Cheia é associada à colheita, celebração, gratidão e ao aumento de energia criativa. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Minguante: 16/08 às 2h12min

Lua Nova: 23/08 às 3h06min

Lua Crescente: 31/08 às 3h25min

Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil

Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: