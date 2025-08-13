Lua hoje (13/08): qual a fase desta quarta? Veja calendário

Lua hoje (13/08): qual é a fase lunar desta quarta-feira? Veja calendárioCalendário lunar de hoje, dia 13 de agosto de 2025 (13/08/25): saiba em qual fase está a Lua, até quando vai esse ciclo e datas dos próximos
A semana segue com a Lua Cheia presente no céu nesta quarta-feira, 13 de agosto. Confira o que essa fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a fase termina no dia 16 de agosto, quando terá início a Lua Minguante, às 2h12min.
Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua
Hoje, 13 de agosto de 2025, marca o quinto dia de Lua Cheia do mês, a qual termina dia 16 de agosto.
Nessa fase, a Lua está em sua plenitude, oposta ao sol em relação à Terra, o que permite exibir seu lado iluminado de forma total. Em algumas culturas, a Lua Cheia é associada à colheita, celebração, gratidão e ao aumento de energia criativa.
Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.
Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:
- Lua Minguante: 16/08 às 2h12min
- Lua Nova: 23/08 às 3h06min
- Lua Crescente: 31/08 às 3h25min
- Lua Cheia: 7/09 às 15h8min
Como funcionam as fases da Lua?
As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas:
- Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.
- Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.
- Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.
- Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos.
Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.
Por que a Lua interfere nas marés?
A força gravitacional da Lua exerce influência direta sobre os oceanos, provocando o movimento das marés. Isso se torna mais evidente durante as fases Cheia e Nova, quando Sol, Terra e Lua se alinham.
Além dos fenômenos físicos, o astro sempre despertou o imaginário coletivo. A Lua guia calendários agrícolas, rituais religiosos e tradições populares.
Em muitas culturas, cortar o cabelo na Lua Crescente promete crescimento; iniciar projetos na Lua Nova traz sorte; e descansar na Lua Minguante ajuda a renovar as forças.