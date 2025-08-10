Hoje, 10 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 10 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folgaO dia 10 de agosto não tem feriados nacionais, mas há feriados municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Agosto é considerado por muitos o mês mais demorado do ano por ter 31 dias e não possuir feriados nacionais. No entanto, há feriados municipais e em alguns estados do Brasil.
Neste domingo, 10 de agosto de 2025 (10/08/2025), é celebrado o Dia dos Pais, mas não é feriado em municípios do Ceará. Porém, 17 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa e mais abaixo saiba o motivo de a data não ser considerada feriado.
Onde tem feriado hoje, 10 de agosto?
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm feriado em 10 de agosto:
- Conde (Bahia)
- Itaparica (Bahia)
- Divino de São Lourenço (Espírito Santo)
- Aldeias Altas (Maranhão)
- Codó (Maranhão)
- Penalva (Maranhão)
- Manhuaçu (Minas Gerais)
- São Lourenço (Minas Gerais)
- Fernando de Noronha (Pernambuco)
- São Lourenço da Mata (Pernambuco)
- Varre-Sai (Rio de Janeiro)
- Santa Rosa (Rio Grande do Sul)
- São Lourenço do Sul (Rio Grande do Sul)
- Castilho (São Paulo)
- Pontal (São Paulo)
- São Lourenço da Serra (São Paulo)
- Urupês (São Paulo)
Dia dos Pais é feriado? Entenda
Diferente de feriados fixos, o Dia dos Pais é uma data móvel no Brasil. Isso acontece porque a comemoração ocorre sempre no segundo domingo de agosto, independentemente do dia do mês. Em 2025, a data cai no dia 10 de agosto.
A decisão foi estratégica, pensada para reunir famílias em um dia de folga e, ao mesmo tempo, estimular o comércio. Por essa razão, o Dia dos Pais não é considerado feriado, mas uma data simbólico para celebrar as figuras paternas.
Feriados nacionais de 2025: veja próximos
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, se as empresas decidirem liberar seus funcionários na sexta posterior.
Contudo, vale lembrar que a legislação trabalhista não obriga a concessão da folga. A liberação depende da política interna de cada empregador, que pode exigir compensações, como o uso do banco de horas.
Feriado x ponto facultativo: qual a diferença?
É comum a dúvida sobre a diferença entre feriados e pontos facultativos. O primeiro diz respeito a datas comemorativas reconhecidas, de maneira oficial, por governos — seja federal, estadual ou municipal.
Feriados, portanto, devem ser estabelecidos por lei. Já os pontos facultativos não são necessariamente legalmente oficializados. São dias de dispensa do trabalho não obrigatória, determinadas por motivos diversos.