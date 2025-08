Hoje, 2 de agosto, é feriado? Veja onde data é celebrada e quem folga

Imagem de apoio ilustrativo. Em 2 de agosto, dezenove cidades ao redor do Brasil possuem feriados; confira quais são e o calendário de folgas em 2025 / Crédito: Thaís Mesquita em 09/01/2021

Agosto é considerado por muitos o mês mais demorado do ano por ter 31 dias e não possuir feriados nacionais. No entanto, há feriados municipais e em alguns estados do Brasil.

Neste sábado, 2 de agosto de 2025 (02/08/2025), é feriado em dois municípios do Ceará. Além deles, 17 cidades de outros estados também possuem folgas na data. Confira na lista completa:



Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm feriado em 2 de agosto:

Coari (Amapá)



Angical (Bahia)



Barreiras (Bahia)



Irecê (Bahia)



Luís Eduardo Magalhães (Bahia)



Prado (Bahia)



Santa Rita de Cássia (Bahia)



São Desidério (Bahia)



Una (Bahia)



Morada Nova (Ceará)



Tururu (Ceará)



Angelândia (Minas Gerais)



Carvalhos (Minas Gerais)



Delta (Minas Gerais)



Itambacuri (Minas Gerais)



Guiratinga (Mato Grosso)



Afuá (Pará)



Exu (Pernambuco)



Gravataí (Rio Grande do Sul)

2025 ainda terá feriados prolongados? VEJA calendário de folgas Onde é feriado no Ceará hoje, 2 de agosto? Duas cidades cearenses possuem feriado em 2 de agosto: Morada Nova e Tururu.

Em Morada Nova, comemora-se a emancipação política do município do território de São Bernardo das Russas, ocorrida em 2 de agosto de 1876. A data virou feriado municipal segundo decreto 039/2024 outorgado pela Prefeitura do Município.

A mesma festa é celebrada em Tururu, que celebra a emancipação política conquistada em 1884, quando o território foi elevado a categoria de vila. Em 1963, Tururu foi desmembrado de Uruburetama, tornando-se um município.

Feriados em Fortaleza: VEJA calendário de folgas na Capital em 2025 Feriados nacionais de 2025: veja próximos

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: