Quando cai o salário? Veja qual é o 5° dia útil de agosto de 2025

Confira a data-limite para pagamento dos salários em agosto. Veja quando ele cai em agosto de 2025 e confira o calendário com todas as datas do ano

O quinto dia útil marca o limite legal para as empresas realizarem o pagamento dos salários referentes ao mês de julho, conforme estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) .

De acordo com a CLT, são considerados dias úteis de segunda-feira a sábado, excluindo domingos e feriados . Assim, o quinto dia útil varia conforme o calendário do mês.

Vale lembrar que alguns empregadores optam por pagar o salário antes do prazo, o que é permitido por lei.

Por exemplo, o salário de julho deve ser pago até o quinto dia útil de agosto . O não cumprimento dessa norma pode gerar consequências legais para as empresas, como multas e ações judiciais movidas pela Secretaria de Trabalho ou pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

A lei estabelece que o empregador tem até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado para realizar o depósito salarial.

Além das penalidades legais, o atraso prejudica a relação de confiança entre empregador e empregado e compromete o planejamento financeiro do trabalhador.

Atrasos no pagamento do salário são considerados infrações trabalhistas . Empresas que descumprem o prazo podem ser penalizadas, especialmente em casos recorrentes.

Calendário do 5° dia útil de 2025

O POVO calculou as datas do quinto dia útil ao longo do ano de 2025, considerando o calendário de Fortaleza. Confira:

6 de agosto – quarta-feira



– quarta-feira 5 de setembro – sexta-feira



– sexta-feira 6 de outubro – segunda-feira



– segunda-feira 6 de novembro – quinta-feira



– quinta-feira 5 de dezembro – sexta-feira

Como se preparar para o quinto dia útil

Com a chegada do pagamento, muitos trabalhadores precisam reorganizar o orçamento e planejar o uso do salário para quitar dívidas, fazer compras e programar gastos essenciais.

Como o quinto dia útil costuma gerar grande movimentação em bancos e aplicativos financeiros, é recomendável: