Hoje, 31 de julho, é feriado? Veja onde data é celebrada e quem folga

O dia 31 de julho não tem feriados nacionais, mas há dois feriados municipais no Ceará. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano

Nesta quinta-feira, 31 de julho de 2025 (31/07/2025), é feriado em dois municípios do Ceará . Além deles, 14 municípios de outros estados também possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Julho é reconhecido como período de férias, mesmo para quem não folga no período. Marcado por atividades de lazer, o mês não possui feriados nacionais .

Em Acaraú, comemora-se a emancipação política do município que foi elevado a categoria de vila com o distrito já desmembrado da jurisdição de Sobral, segundo Lei 480, de 31 de julho de 1849.

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil



12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida



2 de novembro (domingo): Finados



15 de novembro (sábado): Proclamação da República



20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra



25 de dezembro (quinta-feira): Natal



Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, se as empresas decidirem liberar seus funcionários na sexta posterior.



Contudo, vale lembrar que a legislação trabalhista não obriga a concessão da folga. A liberação depende da política interna de cada empregador, que pode exigir compensações, como o uso do banco de horas.



Feriado x ponto facultativo: qual a diferença?



É comum a dúvida sobre a diferença entre feriados e pontos facultativos. O primeiro diz respeito a datas comemorativas reconhecidas, de maneira oficial, por governos — seja federal, estadual ou municipal.