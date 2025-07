Hoje, 30 de julho, é feriado? Veja onde data é celebrada e quem folga

Mês das férias, julho não tem feriados nacionais, mas há feriados municipais. Veja onde e saiba também os próximos feriados do ano

Nesta quarta-feira, 30 de julho de 2025 (30/07/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará . Mas, sete cidades de outros estados possuem feriados na data. Confira na lista abaixo:

Julho é reconhecido como período de férias, mesmo para quem não folga no período. Marcado por atividades de lazer, o mês não possui feriados nacionais . O último foi o Dia do Trabalhador, em 1º de maio.

Onde tem feriado hoje, 30 de julho?



Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm feriado em 30 de julho:



Baianópolis (Bahia)



Cardeal da Silva (Bahia)



Planaltino (Bahia)



Tanhaçu (Bahia)



João Lisboa (Maranhão)



Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte)



Santana do Livramento (Rio Grande do Sul)

Leia mais 2025 ainda terá feriados prolongados? Veja calendário de folgas

Feriados nacionais de 2025: veja próximos



Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:



7 de setembro (domingo): Independência do Brasil



12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida



2 de novembro (domingo): Finados



15 de novembro (sábado): Proclamação da República



20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra



25 de dezembro (quinta-feira): Natal



Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, se as empresas decidirem liberar seus funcionários na sexta posterior.