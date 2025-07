Dia Mundial do Chocolate: quando é, quem criou e mais; veja 10 curiosidades

Celebrado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate homenageia a chegada do doce à Europa e destaca curiosidades sobre sua história e produção

Comemorado anualmente em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate é uma data dedicada a celebrar um dos alimentos mais amados do planeta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Seja em barra, bombom, bebida ou sobremesa, o chocolate movimenta uma indústria bilionária e atravessa culturas, gerações e continentes.

Mas por que essa data foi escolhida? E o que há de mais curioso sobre o doce mais popular do mundo? Confira.

Por que o Dia Mundial do Chocolate é comemorado em 7 de julho?



A escolha do 7 de julho como Dia Mundial do Chocolate está relacionada à sua chegada à Europa. Segundo registros históricos, foi nessa data, no ano de 1550, que o cacau — até então consumido apenas por civilizações da América Central — teria sido introduzido no continente europeu.

A partir desse marco, o chocolate começou sua jornada de transformação, saindo das bebidas amargas pré-colombianas até ganhar as formas doces e sólidas que conhecemos hoje.