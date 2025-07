Problemas com sono? Alimento pode facilitar o excesso de pesadelos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Montreal, no Canadá, apontou que o consumo de laticínios — especialmente queijo — pode estar relacionado ao aumento de sonhos vívidos e até pesadelos durante o sono.

Segundo informações divulgadas por veículos como o New York Post, mais de 30% dos participantes que ingeriram derivados do leite antes de dormir relataram experiências oníricas perturbadoras. O queijo, em particular, apareceu como o principal responsável por esse fenômeno.

Pesadelos no prato



A pesquisa envolveu cerca de 1.000 estudantes da Universidade MacEwan e analisou como diferentes alimentos impactam a qualidade e o conteúdo dos sonhos.

O professor Tore Nielsen, especialista em distúrbios do sono e um dos autores do estudo, explicou à revista Time que certos compostos bioativos presentes no queijo podem interferir nos neurotransmissores ligados ao ciclo do sono e aos sonhos.