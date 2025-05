Senado aprova projeto que estabelece percentual mínimo no chocolate; entenda

O autor, senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), destaca que o Brasil é o sexto maior produtor de cacau do mundo / Crédito: FERNANDA BARROS

O Plenário do Senado aprovou o projeto de lei que estabelece percentuais mínimos de cacau em chocolates e derivados. Agora, segue para análise da Câmara dos Deputados. Aprovado nessa quarta, 30, a medida trata de parâmetros a serem observados na produção e também aborda conceitos e regras para as embalagens dos itens.

Chocolate: entenda como funcionarão os percentuais No caso do amargo e meio amargo, esse percentual será de 35% de cacau, e do branco, 20% de manteiga de cacau. Por outro lado, o chocolate em pó terá um percentual mínimo de 32%. Pela proposta, o chocolate fantasia ou composto é aquele feito com mistura de cacau, enquanto o bombom de chocolate e o chocolate recheado deverão ter 40% do peso de chocolate. O relatório aprovado retirou a obrigatoriedade de as embalagens desses produtos informarem a quantidade de cacau e de outras gorduras vegetais presentes e especificarem quando não são chocolates.

O parlamentar Zequinha Marinho explicou que as próprias marcas deverão destacar essa condição. Ele lembrou que muitos consumidores são enganados, já que muitas não usam mais cacau puro nos seus produtos devido ao aumento da matéria-prima no mercado mundial. "Às vezes, você põe na boca uma barra de chocolate e é muito mais uma barra de açúcar, puro açúcar. O percentual de cacau naquela barra que se diz chocolate é ínfimo. O açúcar, claro, é muito mais barato. O que a gente quer com isso? Melhorar a qualidade do produto, do achocolatado, seja ele qual for." A proposta tem o objetivo de aperfeiçoar uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 2022, que já define 25% para alguns produtos produzidos a partir do cacau. Em outros países, no entanto, esse percentual é superior aos 35%.