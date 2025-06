Chocolate quente cremoso: veja receitas simples para fazer em casa

Veja como fazer chocolate quente cremoso / Crédito: Reprodução/Freepik

Quando o frio chega, o chocolate quente cremoso é o queridinho para aquecer o corpo a qualquer hora do dia. A bebida é um clássico e pode ganhar diferentes versões: do tradicional feito no fogão às versões veganas e no micro-ondas. O POVO reuniu receitas práticas para fazer chocolate quente em casa com poucos ingredientes, além de dicas infalíveis para deixá-lo mais encorpado, saboroso e sem empelotar.

Chocolate quente cremoso clássico Uma receita tradicional, feita no fogão, que combina leite, chocolate em pó e creme de leite para alcançar uma textura encorpada. A canela em pau dá um toque aromático especial. Rende quatro porções. Ingredientes 2 xícaras (chá) de leite



1 colher (sopa) de amido de milho



3 colheres (sopa) de chocolate em pó



4 colheres (sopa) de açúcar



1 canela em pau



1 caixinha de creme de leite Modo de preparo Em um liquidificador, bata o leite, o amido de milho, o chocolate em pó e o açúcar.

Despeje a mistura em uma panela com a canela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver.

Desligue, adicione o creme de leite e mexa bem até obter uma mistura homogênea.

Desligue, adicione o creme de leite e mexa bem até obter uma mistura homogênea.

Retire a canela e sirva quente em uma xícara.

Chocolate quente cremoso no micro-ondas Para quem quer praticidade, essa receita rápida usa achocolatado e fica pronta em poucos minutos. O leite condensado é opcional, mas dá um toque ainda mais adocicado. Rende uma porção. Ingredientes 3/4 de xícara de leite



1 colher (chá) de amido de milho



3 colheres (sopa) de achocolatado em pó



1/2 colher (sopa) de açúcar



1 e 1/2 colheres (chá) de leite condensado (opcional) Modo de preparo Dissolva o amido de milho no leite.

Junte o achocolatado e o açúcar e misture.

Coloque no micro-ondas por 1 minutos com 100% de potência.

Após isso, misture no próprio micro-ondas.

Coloque mais 1 minuto.

Misture novamente e coloque mais 30 segundos

Misture o chocolate e junte o leite condensado (opcional).

Sirva quente em uma xícara. Chocolate quente cremoso e branco Quer variar? Experimente preparar uma versão de chocolate quente branco, é uma delícia e muito simples de fazer. Rende duas porções.