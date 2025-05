O vilarejo na Suiça soterrado por geleira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O prefeito de Blatten, Matthias Bellwald, declarou que "o inimaginável aconteceu", mas disse que o vilarejo ainda tem futuro.

As autoridades locais solicitaram apoio da unidade de socorro do exército suíço. Membros do governo estavam a caminho do local.

O desastre que atingiu Blatten é o pior pesadelo para as comunidades dos Alpes.

Os 300 moradores da vila tiveram que abandonar suas casas em 19 de maio, depois que geólogos que monitoravam a área alertaram que a geleira parecia instável. Agora, muitos deles talvez nunca mais consigam retornar às suas casas.