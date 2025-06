Vício oculto após a compra: o que é, como identificar e o que fazer?

Saiba tudo sobre os direitos do consumidor em caso de vício oculto / Crédito: Reprodução/Freepik/Derich_Anrey

Recentemente viralizou nas redes sociais o vídeo de uma advogada contando que comprou um notebook de alto valor, mas, após mais de um ano e meio de uso, o aparelho apresentou uma falha grave. Ao procurar o fabricante, ouviu a resposta-padrão: “fora da garantia”. O que muitas pessoas esquecem e — às vezes sequer sabem — é que garantia não apaga o chamado “vício oculto”: se o produto estraga antes do tempo que deveria durar, mesmo fora da garantia, a responsabilidade continua sendo da empresa.

Camila Rosa, criadora do vídeo, resolveu ir em busca de seus direitos e comprou um novo item com a indenização que recebeu pelo produto defeituoso. Nos comentários, diversas pessoas trouxeram à tona o questionamento: mesmo fora da garantia, ainda é possível exigir reparo, troca ou reembolso? O POVO consultou a advogada e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para descobrir como identificar um vício oculto, quais são os direitos e os prazos legais para agir. O que é vício oculto? Vício oculto é um defeito que não pode ser percebido no momento da compra e que se revela apenas com o uso. Ele compromete o funcionamento, a utilidade ou a segurança do produto. É comum que itens da mesma linha apresentem o mesmo defeito entre diferentes consumidores. Confira exemplos comuns de vício oculto:

Eletrônicos : celular com defeito de tela após meses de uso;



: celular com defeito de tela após meses de uso; Veículos : problema no motor que só aparece com a quilometragem;



: problema no motor que só aparece com a quilometragem; Imóveis: infiltrações que surgem somente após chuvas fortes. No caso de Camila Rosa, ela percebeu que seu computador travava repetidamente sem motivo aparente, a advogada acionou o suporte da Apple. Os atendentes fizeram acesso remoto e constataram que o problema não era de software, mas sim de hardware. Ainda assim, disseram: “está fora da garantia, a gente não pode fazer nada”. Ela insistiu, justificando que “inclusive, tem vários consumidores alegando esse mesmo problema”, mas obteve somente negativas e por isso precisou recorrer à justiça para resolver. Quando reclamar de vício oculto? Conforme o artigo 26 do CDC, o prazo para reclamar de um vício oculto começa a contar a partir do momento em que o defeito é constatado, e não da data da compra. A legislação oferece diferentes prazos de reclamação para vícios ocultos, mesmo após o fim da garantia:

Produtos não duráveis - 30 dias O prazo para reclamar é de 30 dias a partir da constatação do vício. São produtos de consumo imediato, ou consumidos pouco tempo após a compra. Serviços não duráveis são aqueles realizados frequentemente. Exemplo de bens não duráveis: perfumes, sabonetes, alimentos, e afins. Produtos duráveis - 90 dias O prazo é de 90 dias a partir da constatação do vício. São produtos que têm um ciclo de vida útil longo, ou seja, que não sofrem deterioração imediata, ao serem consumidos. Importante ressaltar que mesmo após o prazo para reclamação de vícios, o consumidor pode buscar seus direitos na Justiça, desde que comprove que o problema já existia no ato da compra ou contratação e que não foi possível detectá-lo no prazo previsto.

Exemplo de produtos duráveis: aparelhos eletrônicos, móveis, automóveis. Como saber se meu produto tem um vício oculto? Para garantir seus direitos em caso de vício oculto é fundamental reunir e preservar provas. A nota fiscal é essencial em qualquer reclamação. Também vale guardar laudos técnicos ou relatórios emitidos por assistências autorizadas. Ainda é importante registrar o problema com fotos e vídeos, mostrando o defeito. Outro ponto é guardar todas as comunicações com o fabricante ou vendedor, como e-mails ou protocolos de atendimento, caso precise de provas. Veja como identificar um vício oculto: Assistência técnica autorizada Leve o produto a uma assistência técnica autorizada para um diagnóstico oficial a fim de obter os relatórios e laudos. Às vezes, a própria equipe identifica se o problema é ocasionado pelo uso comum ou se é originado do item.