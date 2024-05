5 suplementos alimentares importantes para cães e gatos

Um exemplo disso é o consumo de nutracêuticos pelos animais. Compostos bioativos com alta concentração de partes de alimentos como frutas, legumes, cereais e verduras, os nutracêuticos, também conhecidos como suplementos alimentares, têm a função de nutrir e colaborar com a saúde, prevenindo e auxiliando no tratamento de doenças.

A preocupação com a saúde e as medidas de prevenção de doenças vêm se tornando cada vez mais comuns no dia a dia das pessoas. O hábito vem se refletindo também nos cuidados com os pets que, sendo considerados membros da família e grandes companheiros, acabam recebendo diversos cuidados similares aos dos humanos.

“Existem vários micronutrientes necessários para os pets que são difíceis de encontrar nos alimentos em doses adequadas, como o cálcio, o iodo, o selênio, a vitamina D, a vitamina B1, a vitamina E e a vitamina K. Por isso, é imprescindível a suplementação com nutracêuticos na dieta natural, mantendo-a sempre equilibrada e apropriada para cada animal, de acordo com a sua fisiologia”, orienta Ana Carolina.

1. Betaglucanas

Dentre os nutracêuticos mais prescritos encontram-se as betaglucanas, composto extraído de leveduras, fungos e alguns cereais como a aveia, que age como anti-inflamatório, imunomodulador e antioxidante no organismo dos pets. Além disso, apresenta ainda efeitos positivos nos cuidados paliativos de doenças incuráveis, como a desaceleração do processo de formação do câncer, redução do colesterol e dos níveis de açúcar no sangue.

2. Cúrcuma

A cúrcuma, ou açafrão-da-terra, é muito indicada devido à sua propriedade anti-inflamatória capaz de reduzir a dor causada pela artrite, por colaborar com a imunidade, auxiliar no tratamento de inflamações da pele e cicatrização de feridas, além de promover a desintoxicação do fígado e ajudar na prevenção de neoplasias.

Ômega 3 auxilia contra a perda de peso dos pets (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Ômega 3

O ômega 3 é um importante antioxidante natural com grandes benefícios para a saúde da pele e da pelagem. Além disso, auxilia na perda de peso e no desenvolvimento mental, bem como ajuda a regular a pressão arterial e as triglicérides.

4. Spirulina

A spirulina é grande aliada no combate à anemia e alergias, melhora o sistema imunológico, controla a obesidade e o diabetes, tem efeito probiótico, melhora a halitose e a incidência de cálculo dentário.

5. Clorella

A clorella se destaca pela sua função detoxificante do fígado, do sangue e dos intestinos, por melhorar a oxigenação dos tecidos e por ajudar a eliminar fungos do organismo.