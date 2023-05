7 dicas para limpar e evitar o cheiro de xixi de cachorro

A urina dos cães contém compostos químicos, como ureia e amônia, responsáveis pelo odor forte e persistente. Essas substâncias podem penetrar profundamente em superfícies porosas, como tapetes, estofados ou pisos de madeira, tornando a remoção do odor mais desafiadora.

Além disso, se o xixi não for limpo corretamente, os resíduos podem permanecer nos poros dos materiais, proporcionando um ambiente favorável para o crescimento de bactérias que intensificam o cheiro.

Os cães têm um olfato extremamente sensível, então mesmo que o cheiro não seja perceptível para os humanos, o odor residual do xixi ainda pode ser detectado pelos cachorros, incentivando-os a urinar novamente na mesma área.

Portanto, é crucial agir rapidamente ao limpar e neutralizar o cheiro do xixi para evitar que ele impregne nos lugares e se torne um problema persistente. A seguir, confira dicas de como fazer isso!

Quanto mais cedo você limpar o xixi, melhor será a remoção do cheiro. Assim que notar o incidente, limpe imediatamente.

Use papel toalha ou jornal para absorver o máximo possível de urina. Pressione delicadamente sobre a área afetada para extrair o líquido.

Misture uma solução de água morna com detergente neutro e aplique sobre a mancha. Use uma escova de cerdas macias para esfregar suavemente a área e remover os resíduos de urina.

Elimine o cheiro de xixi com água e vinagre branco (Imagem: Julia Bond | Shutterstock)

4. Neutralize o odor

Para eliminar o cheiro de xixi, utilize uma solução de partes iguais de água e vinagre branco (o vinagre ajuda a neutralizar o odor da urina). Aplique sobre a área afetada e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, remova a solução com um pano limpo.

5. Evite produtos com amônia

Evite o uso de produtos de limpeza com amônia, pois seu cheiro pode lembrar ao cachorro o odor do xixi e incentivá-lo a repetir o comportamento.

6. Utilize produtos específicos

Existem no mercado produtos enzimáticos desenvolvidos para a remoção de odores de urina de animais. Siga as instruções do fabricante e aplique o produto de acordo com as orientações.

7. Limpeza profissional

Se as manchas e o odor persistirem, considere contratar uma empresa especializada em limpeza de estofados e carpetes. Esses profissionais possuem os equipamentos e produtos adequados para remover manchas difíceis.

Lembre-se de que a paciência e a consistência são essenciais ao lidar com acidentes de xixi. Reforce a educação do seu cachorro, redirecionando-o para fazer suas necessidades no local apropriado. Uma rotina consistente de treinamento ajudará a evitar futuros incidentes.