Famoso em casamentos, o bem-casado já faz parte de outras datas

Segundo a tradição, ele é servido ao final da festa e para garantir uma união feliz, os noivos devem oferecer um bem-casado a cada convidado, e todos, antes de o saborearem, devem fazer um pedido e, assim, estarão abençoados com a mesma sorte e felicidade do casal.

Se existe um elemento que agrada praticamente a todas as pessoas em festas são os doces. Em casamentos, por exemplo, uma presença obrigatória, além dos noivos, é claro, são os bem-casados. Eles agregam além de sabor, significado e história, se tornando um símbolo de união e felicidade para os recém-casados .

Celia Bezerra é autoridade no assunto quando falamos do bem-casado em Fortaleza . A doceira possui sua própria empresa desde 2006 e já virou referência na cidade. A empresária revela que sua avó é a dona das receitas que produz até hoje e grande inspiração de vida.

Assim como existem determinadas comemorações em cada mês do ano, maio se consagrou como o "mês das noivas" e a procura pelos bem-casados triplicaram nessa época do ano.

Tradições à parte, o doce é feito de pão de ló e recheado com doce de leite. Sua massa leve e fofa possui ingredientes como farinha de trigo, ovos e açúcar. Após assar e esfriar, os discos de massa são cuidadosamente unidos por uma camada de doce de leite, proporcionando um equilíbrio perfeito entre o doce e o suave. E sempre acompanhado de uma embalagem delicada e elegante.

Seus recheios, as massas fofinhas e embalagens diferenciadas são todos produzidos na sua fábrica, que possui 450m², tudo de forma artesanal.

Dona Célia Bezerra, uma das precursoras na fabricação e venda dos bem-casados no Ceará Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 21-05-2024: Os tradicionais bem casados, feitos pela confeitera Célia Bezerra. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 21-05-2024: Os tradicionais bem casados, feitos pela confeitera Célia Bezerra. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

"Lembro que começamos lá no Parque do Cocó em um quartinho pequenininho com fogãozinho de seis bocas. Se tínhamos entrega para um casamento, nosso trabalho começava bem cedinho pela manhã e só terminava à noite", relembra a empresária, que hoje possui 12 funcionários ajudando nos preparos.

Entre as opções no cardápio existem desde o tradicional, de doce de leite, às variações com canela, chocolate, churros, crocante, oreo, damasco, limão, maracujá, morango e outros.

Também trabalha com bolos, o famoso bolo casadão, Luis Felipe e a novidade da empresa: as bolachas recheadas de goiabada. Além de casamentos, o doce também é bastante solicitado para outras datas comemorativas, como aniversário, formatura, chá de bebê e batizado.

A origem do bem-casado

A iguaria açucarada, que é bastante conhecida hoje por todo o Brasil, foi criada em Portugal há mais de 100 anos, onde recebe o nome de "casadinho". Sua receita inicial já passou por várias modificações, mas a principal diferença entre o casadinho português e o bem-casado brasileiro é quanto à massa. O casadinho possui uma textura mais densa, feita com água e uma presença maior de ovos no recheio. No Brasil a receita adotou o pão-de- ló como base.