Como aconchego de vó: lugares para ir com a família no dia das mães

Um lugar de família, essa é a definição quando pensamos em um ambiente para levar nossas mães no dia delas, que será comemorado no próximo domingo, 12. Com comidas afetivas, sensações que nos transportam para uma lembrança feliz e cenários que nos remetem a algo vintage ou retrô. E misturando uma ornamentação com referências da França, a Petite Surprise, um bistrô em Fortaleza localizada no Meireles, tem como intuito proporcionar para os visitantes a sensação de se estar em casa com o gostinho da Europa.

E misturando uma ornamentação com referências da França, a Petite Surprise, um bistrô em Fortaleza localizada no Meireles, tem como intuito proporcionar para os visitantes a sensação de se estar em casa com o gostinho da Europa. O local acredita que um café, acompanhado de croissant fresquinho e uma boa companhia são uma combinação perfeita. A chef Beatriz Montenegro idealizou o ambiente com a intenção de refletir o estilo “bon vivant francês” com toques brasileiros e que transmitisse a essência de um experiência que reside não apenas na qualidade artesanal dos produtos, mas também em uma atmosfera acolhedora. Quem chega ao local logo percebe a decoração inspirada em ambientes da França, é recebido por um simpático “serveur“ e música francesa ao fundo. O cheiro de pães frescos e doces logo chamam a atenção para uma vitrine repleta de lindas guloseimas.

“A Petite já existe há mais de quatro anos, mas a loja foi inaugurada em agosto do ano passado. Então, desde agosto até hoje, nosso cardápio já passou por várias mudanças. Tanto que quando inauguramos era apenas Petite Surprise Confeitaria e agora fizemos a transição para bistrô. Atualmente a gente tem a opção de café da manhã, brunch, chá da tarde e recentemente foi inaugurado o cardápio de almoço”, revela a chef do local, Beatriz Montenegro, que passou sete meses estudando na escola Le Cordon Bleu em Paris para se especializar na culinária do país. Com um cardápio diversificado para todos os gostos, o local serve desde o chocolate maison, receita exclusiva da casa, de R$14 até o café carioca com dose de expresso e diluição em água quente de R$ 8. Os croissants são os pratos diferenciais da casa, todos preparados com produtos feitos no bistrô, desde a massa do pão até o recheio. Um dos mais pedidos é o de carne do sol com queijo coalho e cream cheese a R$ 27. E uma ótima combinação para esse prato é o café mocha de caramelo, um expresso com calda de caramelo e leite vaporizado cremoso de R$ 15. Para os dias das mães, o espaço prepara uma programação com música ao vivo durante todo o dia, piano na parte da manhã e saxofone pela tarde. Além de preparar cestas especiais e sobremesas diferenciadas. Petite Surprise - Patisserie e Boulangerie Onde: Rua Dr. José Lourenço, 606 - Meireles



segunda e terça, das 11 às 21 horas; quarta e quinta, das 9 às 21 horas; sexta e sábado, das 8 às 23 horas; domingo, das 9 às 21 horas Mais informações: @petitesurprisebistro Estilo Vintage ou Retrô Quando falamos de decoração ou espaços que remetem a algo vintage ou retrô, muitas vezes confundimos e achamos que são o mesmo conceito, mas são diferentes. Usamos a palavra vintage para designar tudo aquilo que é antigo, mas ainda se encontra em um bom estado de conservação e pode ser usado atualmente. Essa estética pode lembrar a casa de nossa avó, remetendo a uma decoração afetiva. Suas principais características são estampas florais, ornamentos curvos derivados do Rococó, uso de madeira de boa qualidade e resistentes.

Basicamente, o estilo retrô se trata de uma estética que trabalha com peças produzidas atualmente, mas que buscam um design clássico pertencente a períodos históricos do passado. A palavra vem de "retrógrado" e teve sua origem na França em 1960. Com isso, podemos falar que esse estilo é a execução de peças atuais com o design do passado. Casa Bendita Outro lugar aconchegante em Fortaleza e com um ambiente diferenciado é a Casa Bendita. Inaugurado há cinco anos por Auxiliadora Felix e Josemar Nolasco, tem a proposta de servir uma gastronomia regional afetuosa em um ambiente aconchegante, que remetesse a casa de avó, respirando arte, cultura e boa comida. Além do café, o espaço também possui o Armarinho Criativo, onde se pode aprender crochê, tricô ou bordado e, no primeiro andar, o ateliê da designer de joias Nathália Canamary e do artista plástico Ivan Guimarães.