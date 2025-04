Gentileza com a IA pode aumentar custos e melhorar respostas

Segundo Sam Altman, CEO da OpenAI, a empresa gasta “dezenas de milhões de dólares” com eletricidade, parte disso influenciada pelo uso de linguagem polida nas interações com ferramentas como o ChatGPT.

“A linguagem educada na comunicação humana frequentemente gera maior conformidade e eficácia, enquanto a grosseria pode causar aversão, o que afeta a qualidade da resposta”, afirma o estudo.

Isso acontece porque os modelos de IA reproduzem padrões humanos de comunicação e reagem de forma similar.

No japonês, por exemplo, a alta formalidade gerou melhores respostas do que em inglês. “Nossas descobertas destacam a necessidade de considerar a polidez no processamento de linguagem natural intercultural e no uso de LLMS (modelos de linguagem de larga escala)”, conclui o trabalho.