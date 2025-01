O que é "brain rot"? Brasil é o 2º país em que usuários passam mais tempo online

Eleita a palavra do ano de 2024 pelo dicionário de Oxford , “ brain rot ” significa “apodrecimento do cérebro”. O termo é utilizado na cibercultura para designar qualquer conteúdo da Internet considerado de baixa qualidade ou valor. Estes materiais podem ser encontrados nas plataformas digitais, como Youtube, Tik Tok, Instagram e semelhantes.

Conforme o Relatório Digital 2024: 5 billion social media users, o Brasil é o segundo país em que os usuário passam mais tempo online, com 9h13min por dia, ficando atrás apenas da África do Sul, com 9h44min. A pesquisa resulta de uma parceria entre as empresas We Are Social e Meltwater.

“Esse apodrecimento é causado justamente pelo tempo que as pessoas passam rolando a tela e procurando conteúdos que atraiam, estimulem ou ativem o estado de alerta, que tem relação com o nível de dopamina no cérebro”, complementa Eyla.