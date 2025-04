Filmes da Páscoa inspiram e emocionam a família (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) / Crédito: Edicase Entretenimento

O feriado mais doce do ano está chegando, e com ele vem a oportunidade perfeita para reunir a família e criar momentos especiais. A Páscoa, além de celebrar valores como renovação e união, também é marcada por chocolates, refeições em família e muito carinho. Para deixar a data ainda mais divertida, nada melhor do que assistir a filmes temáticos que encantam crianças e adultos. Abaixo, confira 7 filmes de Páscoa para assistir em família!

1. Frangoelho e o Hamster das Trevas (2022) "Frangoelho e o Hamster das Trevas" conta a história de um jovem que é metade coelho e metade galinha, apaixonado por aventuras (Imagem: Reprodução digital | Netflix, Sony Pictures Releasing France e Belga Films) Dirigido por Ben Stassen e Benjamin Mousquet, "Frangoelho e o Hamster das Trevas" conta a história de Hopper Chickenson, um jovem metade coelho e metade galinha, apaixonado por aventuras. Filho do Rei Arthur, ele tem um jeito peculiar e desajeitado, o que frequentemente atrapalha suas expedições. No entanto, quando o irmão do rei escapa da prisão e parte em busca do Cetro do Hamster Negro para tomar o trono, Hopper precisa deixar suas trapalhadas de lado para tentar impedi-lo. Ao longo da jornada, ele faz grandes amigos que o acompanham nessa missão épica. Onde assistir: Netflix.

2. Pedro Coelho 2: O Fugitivo (2021) “Pedro Coelho 2: O Fugitivo” mostra o personagem principal em confusões que vão além do seu jardim (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Releasing) Uma continuação do filme “Pedro Coelho”, que acompanha as aventuras do protagonista no quintal e em casa, “Pedro Coelho 2: O Fugitivo” mostra o personagem em novas confusões. Dessa vez, Pedro decide sair do campo e explorar o mundo além do jardim, mas acaba se metendo em encrencas ainda maiores quando é levado para a cidade. Enquanto sua família e amigos tentam resgatá-lo, o jovem precisa descobrir quem ele realmente é e o que significa ser parte de uma família — mesmo sendo um pouco travesso. Onde assistir: Prime Video.

3. D.P.A: O Enigma dos Ovos de Páscoa (2019) “D.P.A: O Enigma dos Ovos de Páscoa” é uma emocionante aventura que acompanha os detetives mirins em mais uma missão repleta de mistérios (Imagem: Reprodução digital | Mundo Gloob) Criado por Fernanda Novaes, “D.P.A: O Enigma dos Ovos de Páscoa” é uma emocionante aventura que acompanha os detetives mirins Bento, Sol e Pippo em mais uma missão repleta de mistério e diversão. Na trama, a cidade de Guarapiranga é surpreendida pelo desaparecimento misterioso dos ovos de Páscoa, e os três amigos decidem investigar o caso. Ao seguir as pistas e desvendar enigmas, o grupo embarca em uma jornada repleta de reviravoltas, enfrentando desafios e perigos para resolver o problema antes que a Páscoa seja arruinada para todos. Onde assistir: Globoplay.

4. Em busca de Watership Down (2018) “Em Busca de Watership Down” narra a jornada épica de um grupo de coelhos em busca de um novo lar (Imagem: Reprodução digital | Alltime Entertainment, Helix Animation, Decode e Entertainment YTV Originals) Baseado no romance homônimo de Richard Adams, “Em Busca de Watership Down” é uma animação emocionante que narra a jornada épica de um grupo de coelhos em busca de um novo lar. Quando a toca deles é ameaçada pela destruição iminente, um coelho corajoso chamado Hazel lidera seus companheiros em uma aventura perigosa e cheia de desafios. Ao longo do caminho, eles enfrentam predadores cruéis, forças da natureza e conflitos internos, que colocam à prova a determinação e união entre amigos. Onde assistir: Netflix.