Bióloga encontra família de polvos vivendo dentro de garrafa no mar

Durante um mergulho, a bióloga marinha Hanna Koch se deparou com uma garrafa de cerveja marrom descartada no fundo do mar. Planejando levar consigo para descartá-la corretamente, ela verificou se o item estava vazio e se deparou com uma família de polvos.

O caso aconteceu no fim do mês de março na Florida Keys, nos Estados Unidos. Em vez de levar a garrafa e jogá-la fora, ela fez registrou o momento e a colocou de volta no fundo arenoso do mar. Entenda o que aconteceu e assista ao vídeo.