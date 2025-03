Espécie de sapo desaparecida há mais de 130 anos é redescoberta; conheça

Uma equipe de cientistas da Universidade de Concepción, no Chile, anunciou a redescoberta do sapo Alsodes vittatus, uma espécie que não era registrada há 132 anos.

O anfíbio, considerado desaparecido, foi encontrado em duas populações distintas na região de Araucanía, no sul do país. O estudo com a descoberta foi publicado na última quinta-feira, 6, na revista científica ZooKeys.