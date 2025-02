Vida marinha além de nossos olhos: conheça sete espécies misteriosas e raras

O peixe-remo (Regalecus glesne) é uma das criaturas marinhas mais enigmáticas já registradas. Considerado o peixe ósseo mais longo do mundo, pode ultrapassar 10 metros de comprimento. Seu corpo alongado e prateado, combinado com nadadeiras vermelhas, contribui para a aparência única.

Segundo estudos científicos, o peixe-remo habita águas profundas, entre 200 metros e 1.000 metros, e raramente é visto na superfície, exceto quando está doente ou próximo do fim da vida.

O folclore japonês indica que o peixe pertencia aos servos do deus do mar Ryjin. Por isso, também é conhecido como "ryugu no tsukai", que se traduz como "mensageiro do palácio do deus do mar". Acredita-se que o peixe-remo foi enviado do palácio em direção à superfície para alertar as pessoas sobre terremotos. Por isso, a espécie é popularmente conhecida como "peixe do juízo final".