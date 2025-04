Dia do Autismo: frases de conscientização, desafios e tudo sobre a data

Dia Mundial do Autismo: conscientização e inclusão para um mundo mais acessível e respeitoso / Crédito: Pexels / iStock

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril (02/04), foi estabelecido pela ONU em 2007 com o objetivo de promover a aceitação e a inclusão de pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA). A data reforça a necessidade de compreender melhor o autismo, combater o preconceito e garantir direitos fundamentais, como acesso à educação e à saúde.

Para a psicóloga clínica Mel Oliveira, que trabalha como terapeuta de crianças com o espectro autista desde 2021, a data tem um papel fundamental na visibilidade e no combate a estereótipos. "Quando propagamos informações sobre o autismo, principalmente nas redes sociais, conseguimos alcançar pessoas que antes não tinham contato com essa realidade. Isso ajuda a desmistificar estereótipos e incentivar políticas públicas para garantir mais acesso à educação, saúde e trabalho." O psicólogo e psicanalista Gustavo Queiroz, formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), também destaca a importância da data para a luta pelos direitos das pessoas autistas. "Celebrar datas históricas como essa opera menos como comemoração e mais como memória de uma luta. Historicamente, pessoas autistas experienciaram diversos tipos de violências, e ainda hoje vivenciam violências."

2 de abril é Dia Mundial do Autismo: o que é o autismo? O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. O espectro é amplo, o que significa que cada pessoa autista pode apresentar diferentes níveis de suporte e características individuais. Algumas podem ter dificuldades na fala e na interação, enquanto outras conseguem desenvolver grande autonomia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 1 em cada 100 crianças em todo o mundo tem diagnóstico de TEA. No Brasil, a Lei 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo direitos e promovendo políticas públicas para inclusão. No entanto, apesar dos avanços legais, a inclusão ainda enfrenta desafios significativos. “A inclusão escolar e acadêmica de autistas permanece como um grande obstáculo nos dias atuais. Se, por um lado, a medicamentalização busca sanar alguns problemas, acaba por criar muitos outros. Para além de normatizar o autismo, é necessário sustentar a própria diferença”, afirma Queiroz.

2 de abril é Dia Mundial do Autismo: os desafios enfrentados por pessoas autistas Mesmo com a maior disseminação de informações sobre o TEA, muitas dificuldades ainda fazem parte da realidade das pessoas autistas. Segundo Mel Oliveira, um dos principais desafios é o diagnóstico tardio. "O diagnóstico precoce é essencial para evitar dificuldades ainda maiores no desenvolvimento motor, social e educacional. Quanto mais cedo identificamos o transtorno, melhor podemos trabalhar habilidades sociais e aprendizado."