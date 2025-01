Entidades ligadas aos direitos do autista lutam contra mudança na composição de entidade

Imagem em preto e branco de close em mãos segurando quebra-cabeças símbolos do autismo / Crédito: Pixabay

Entidades que defendem os direitos da pessoa autista, e que formam a Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo (Conia), foram convocadas para uma reunião urgente com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade) na próxima sexta-feira, 17. A pauta da reunião será uma proposta de alteração feita por conselho (que integra o Ministério dos Direitos Humanos), iniciativa contestada pelas entidades que formam a Conia. De acordo com informações passadas pela entidade, “pela primeira vez na história do órgão, não contempla mais uma representação específica para os autistas, uma decisão que vem sendo amplamente criticada por especialistas e defensores da causa”.



A mudança requer a substituição da representação de pessoas com autismo, por uma nova categoria genérica chamada “deficiência psicossocial”, que a Conia alega não ter um critério claro de como essa definição engloba as especificidades do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A entidade classifica a mudança como um "retrocesso na defesa dos direitos das pessoas com autismo e suas famílias, retirando uma voz essencial da sociedade civil na construção de políticas públicas que garantam a inclusão".

Para Flávia Marcal, conselheira da Ordem dos Advogados do Bras (OAB), professora da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), PCD e mãe de autista, a mudança é “uma ataque direto” às pessoas com autismo. “Essa mudança é um ataque direto aos direitos das pessoas com autismo e suas famílias. Desde a criação do Conade, a Associação Brasileira de Autismo (ABRA) e outras entidades desempenham um papel fundamental na defesa dessa causa. Retirar essa representação é um retrocesso que prejudica toda uma comunidade que já enfrenta desafios diários. O Conade foi criado para ser um espaço inclusivo, e não podemos permitir que ele se torne excludente”, destaca a advogada. Ainda segundo a Conia, a decisão do Conade contraria a legislação federal, especialmente a Lei 12.764/2012, que convencionou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e reconhece as pessoas com autismo como pessoas com deficiência.