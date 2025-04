Aplicativo auxilia o desenvolvimento de crianças com TEA

O Neuropsicocentro, clínica multidisciplinar especializada no atendimento do autista, desenvolveu, em parceria com a startup Neurobrinq, o aplicativo Toyt, que combina inteligência artificial e terapia. A ferramenta auxilia no desenvolvimento de crianças autistas ao simular situações do cotidiano em um ambiente virtual, promovendo aprendizado e autonomia de maneira lúdica e educativa.

O Toyt foi desenvolvido para proporcionar estímulos intensivos através do ambiente virtual, com o objetivo de treinar habilidades essenciais para a rotina diária. Um dos principais diferenciais do aplicativo é a criação de um ambiente de metaverso, onde a criança pode criar e personalizar seu próprio avatar. Isso proporciona uma sensação de normalidade e imersão, tornando o aprendizado de tarefas domésticas e sociais, como organizar o quarto, tomar banho, andar de ônibus e organizar a mesa de estudos, mais divertido e envolvente.