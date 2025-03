Cheetos em formato de Pokémon é vendido em leilão por R$ 500 mil

Imagine estar saboreando um lanche e identificar um salgadinho que foi avaliado e vendido por R$ 500 mil . Foi exatamente o que aconteceu com a pessoa que encontrou um Cheetos com um suposto formato de Pokémon , vendeu-o para uma casa de leilões e, posteriormente, viu o item ser transferido para um novo dono por quase 88 mil dólares.

A comercialização do item ocorreu em meio à cultura do hype , que valoriza tanto alimentos “exóticos” quanto itens relacionados ao universo dos Pokémon. Valores exorbitantes já foram pagos simplesmente pelo desejo de possuir um objeto exclusivo .

O produto, um Flamin' Hot Cheeto, tinha o formato do popular Pokémon Charizard e foi carinhosamente apelidado de “Cheetoszard”. Ele foi vendido em um leilão por quase 88 mil dólares, de acordo com a Goldin, o marketplace online responsável pela negociação.

O leilão começou com um lance inicial de 250 dólares, em 10 de fevereiro.

Após 60 lances, o salgadinho no formato de Charizard alcançou a oferta vencedora de 72 mil dólares no domingo, 2 de março. Com a taxa do comprador aplicada pela Goldin, o custo total da transação chegou a impressionantes 87,8 mil dólares.

Reações à venda do Cheetoszard



A empresa anunciou a venda nas redes sociais no mesmo dia e as respostas foram variadas.