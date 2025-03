Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh!: O que é TCG e onde encontrar para jogar em Fortaleza

As cartas são referentes ao jogo 'Pokémon TCG Pocket' , uma versão simplificada do jogo de cartas lançado em 1996 feito para dispositivos mobile. O game foi lançado no segundo semestre de 2024 e já conta com mais de dez milhões de downloads na Google Play. "Eu conheci através de um amigo, mas o que me fez baixar o jogo mesmo, foi que comecei a ver muita coisa sobre ele no TikTok. Eu abria o aplicativo e de 10 vídeos, cinco eram sobre Pokémon TCG ".

Na madrugada do sábado, 18 de janeiro, Matheus Falcão, 24, estava na ‘Laje do Nomads’, uma das festas mais movimentadas do bairro Benfica, em Fortaleza , quando recebeu uma notificação: "você pode abrir um pacote de booster". Ele abriu e recebeu as seguintes cartas: um Exeggcute, um Larvesta, um Rapidash, um Swirlix e um Aerodactyl ex, uma carta rara. Sorte dele.

TCG é sigla para 'Trading Card Games', ou Jogo de Cartas Colecionáveis , no português. Pokémon TCG, com o qual Matheus teve contato, é um de vários outros jogos. Alguns dos mais famosos são Magic The Gathering , Yu-Gi-Oh! e, mais recentemente, Hearthstone , que é 100% digital, não possui cartas físicas.

Algumas dessas competições, nem todas, são classificatórias: o jogador ganha a etapa local, vai para a nacional e, depois, para o internacional. É quase a mesma lógica do futebol: um time fica no topo da tabela do Brasileirão, vai para a Libertadores e, caso ganhe, segue para o mundial.

De acordo com ele, as comunidades também possuem um ecossistema próprio e funcionam de forma distinta, a depender do jogo. "Até porque cada Card Game tem uma proposta diferente que acaba atingindo públicos diferentes".

Uma das lojas que realizam torneios é a Dominaria. "A gente pega as janelas de datas, definidas pelas empresas donas dos jogos, e organizamos da melhor forma possível ao longo dos meses. Nisso, os jogadores vêm para cá competir, consomem os produtos e isso meio que mantém as comunidades vivas", detalha Vlad.

Outro aspecto importante dos TCGs é o colecionismo. Matheus, aquele do começo do texto, teve contato com o Pokémon TCG pela primeira vez ainda na infância. Ele teve mais contato com as próprias cartas do que com o anime e com os jogos de videogame da franquia. Mas, nunca as usava para batalhar. "Eu gostava era de comprar, abrir e ver a carta", lembra.

Cartas podem valer milhões de dólares

Em maio do ano passado, uma carta de Magic the Gathering, um dos TCGs mais populares, foi leiloada por US$ 3 milhões. A venda, referente a carta Black Lotus, foi a mais cara da história para um produto do tipo. A carta chegou ao valor ser extremamente rara. Ela foi impressa apenas algumas vezes, no início da existência do jogo, em 1993.