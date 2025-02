Violino Stradivarius alcança US$ 11,3 milhões em leilão em Nova York

Os lucros pela venda serão destinados ao Conservatório da Nova Inglaterra (NEC, na sigla em inglês) para criar uma bolsa para apoiar as futuras gerações de músicos.

"Este extraordinário violino representa o ápice do artesanato e da história da música clássica. Seu som inigualável e sua lendária procedência cativam colecionadores e músicos por igual", disse Mari-Claudia Jiménez, presidente da Sotheby's para a América em comunicado.

Conhecido por seu som e beleza extraordinárias, o violino Joachim-Ma Stradivarius alcançou o terceiro maior preço em um leilão. O recorde pertence a outro violino de Stradivari, o "Lady Blunt", vendido em 2011 por 15,9 milhões de dólares (R$ 91,5 milhões na cotação atual).

Além disso, outro violino saído do ateliê do luthier italiano — o "da Vinci, ex-Seidel" — foi arrematado por US$ 15,34 milhões (R$ 88,2 milhões) em 2022.

