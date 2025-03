Evento de Pokémon Go reúne jogadores no Parque do Cocó

Evento Gratuito de Pokémon Go reúne jogadores e programações no Parque do Cocó nos dias 1° e 2 de março / Crédito: Bianca Raynara/Divulgação

Durante este fim de semana, o verde do Parque do Cocó se juntou à diversidade de cores e tipos de pokémons em evento gratuito dedicado ao jogo Pokémon GO, intitulado de “GO Tour: Unova - Global”. Idealizado pela comunidade do jogo no Ceará, a programação ocorreu nos dias 1º e 2 de março, sábado e domingo de Carnaval, e reuniu jogadores, criadores de conteúdo e representantes da Niantic com experiências imersivas.

destaca o Duilio Queiroz, criador da comunidade Pokemon Go Ceará.

"Esse evento é patrocinado pela Niantic, mas a gente sempre busca parcerias com microempresários e artistas locais que fazem produtos de Pokémon. Eles agregam ao evento e ajudam com brindes e sorteios", explica. Evento lotado mesmo com variação no clima: "Quem joga e realmente gosta e vem" Apostando no cosplay de Lillie, do universo da saga, a estudante de agronomia, Valesca Farias, comentou sobre a experiência positiva nesta edição do evento. Ela explicou que já é veterana no evento, mas dessa vez conseguiu encontrar outros amigos. “Esta edição é diferente, e percebi que teve mais público, o que torna mais divertido porque encontramos novos poke-amigos, novos treinadores, sem dúvidas é muito interessante", ressalta. "GO Tour: Unova - Global" promoveu experiências imersivas voltado ao universo do Pokémon Go nos dias 1º e 2 de março no Parque do Cocó Crédito: Bianca Raynara/Divulgação

Apesar do contraste climático da cidade entre os entre os dias de programação, Rose Natalie, a atual líder da comunidade, garante que os jogadores marcaram forte presença no parque. "Ontem, no sábado, nós tivemos 525 check-ins, em que a pessoa realmente tem que estar aqui para confirmar presença. Então assim, o pessoal que joga realmente gosta e vem independente do clima", aponta Rose. Ela ainda destaca que o espaço escolhido foi importante como atrativo dessa atividade. "Como esse é um evento global, e aqui no Cocó eles têm a estrutura de pop-stop, ginásio próprio, o pessoal realmente vem, independente do clima", afirma.

A popularidade do jogo entre os fortalezenses já é uma marca registrada, a líder do grupo explica que a capital cearense é uma das maiores e mais engajadas comunidades no país, ocupando o segundo lugar no ranking nacional. O evento também trouxe influenciadores da comunidade de Pokémon GO, que compartilharam dicas, estratégias e curiosidades sobre o jogo. Nomes como Eric Araki e Leonardo Wille, os representantes da Niantic (produtora do jogo), também passaram pelo espaço para um momento de conversa com o público.