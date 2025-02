Médico percebe que está infartando enquanto trata paciente que infartou

Ao conversar com a esposa do paciente, Loreto descobriu que o homem estava tomando a mesma medicação para refluxo ácido que ele e sentia os mesmos sintomas

/ Crédito: Reprodução/Timmins and District Hospital

O médico do hospital Timmins and District Hospital, no Canadá, teve um infarto enquanto tratava um paciente que estava passando pela mesma situação. O caso aconteceu em novembro de 2024 e foi divulgado neste mês pelo hospital em uma campanha de conscientização para problemas cardíacos.

Chris Loreto e seu paciente foram transferidos para o centro de referência cardíaca da região. O profissional da saúde notou que poderia estar infartando quando conversou com a esposa do paciente e comparou os sintomas.