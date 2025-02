Gambá viraliza após comer bolo de chocolate inteiro e ser internado

“Esta gambá da Virgínia foi internada hoje depois de supostamente devorar um bolo de chocolate INTEIRO da Costco. Com algum tempo na reabilitação (e uma redefinição da dieta), esta viciada em chocolate deve estar estabilizada o suficiente para retornar à vida selvagem”, descrevia a legenda.

Uma gambá-de-orelha-preta internada no Nebraska Wildlife Rehab na última segunda-feira, 10, em Omaha, nos Estados Unidos, virou uma “superestrela da internet”. O caso ocorreu após publicação inusitada do próprio serviço de reabilitação para animais selvagens.

O animal foi encontrado na casa de Kim Doggett, que vive em Gretna, próximo a Omaha. Na ocasião, a mulher pediu que o filho saísse com bolinhos de manteiga de amendoim e os colocasse no deque, por falta de espaço. “Ele disse: ‘Não vou fazer isso – tem uma gambá lá fora’”, relembra Doggett.



Apesar de não acreditar inicialmente, Kim foi surpreendida ao perceber que o saruê (outro termo usado para se referir à espécie de gambá) não apenas estava em seu sofá, mas havia comido um bolo de chocolate colocado no mesmo local.