Rotina de sono irregular aumenta risco de AVC e ataque cardíaco, revela estudo; entenda

Os resultados, publicados no Journal of Epidemiology & Community Health, indicam que mesmo com a quantidade de sono ideal, de sete a nove horas, dependendo da idade, é indicado dormir em horários similares diariamente.

Uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Ottawa, no Canadá , descobriu que indivíduos com horários variáveis de sono ou períodos irregulares de sono têm mais chances de desenvolver problemas cardíacos e ser acometido por um Acidente Vascular Cerebra l (AVC).

No caso de pessoas com padrão de sono regular, o percentual de chance de ser acometido por um ataque cardíaco, derrame e/ou insuficiência cardíaca era de apenas 8%.

O cálculo do IRS leva em consideração a variação diária nos horários de dormir e acordar, a duração do sono e os despertares noturnos durante o sono.

A quantidade de sono ideal é um aspecto interligado diretamente com a faixa etária dos indivíduos . Aos que têm entre 18 e 64 anos de idade, o recomendado é de sete a nove horas por noite. Já para pessoas com 65 anos ou mais, a quantidade pode ser reduzida, de sete a oito horas.

O POVO entrou em contato com o cardiologista, professor e CEO do Instituto do Coração de Fortaleza, Augusto Vilela, para entender as recomendações médicas e a relação entre sono e saúde cardiovascular.

Esse desajuste pode levar à alteração metabólica e, consequentemente, um maior risco de desenvolver Doenças Cardiovasculares . “As alterações do colesterol, da glicose e do cortisol são uma série de fatores que elevam o risco para o bem-estar cardiovascular”, diz o cardiologista Augusto Vilela.

A pesquisa destaca que a irregularidade do sono noturno pode interferir na sincronização do ciclo circadiano, pois interrompe a coordenação entre o relógio biológico interno e os sinais ambientais externos – luz, temperatura, entre outros.

É importante manter uma quantidade de horas dormidas nos padrões indicados por profissionais da saúde, pois a pesquisa mostra que uma maior proporção de pessoas com sono regular atendeu à duração recomendada.

No entanto, a duração do sono ajuda a reduzir o risco de Eventos Cardiovasculares Adversos Maiores (MACE) apenas em pessoas com sono moderadamente irregular, não sendo eficaz para aqueles do grupo com sono altamente irregular.

Dificuldade na hora de dormir é uma dura realidade enfrentada por boa parte da população mundial e que pode se manifestar de diferentes formas para cada pessoa.

De acordo com o médico Augusto Vilela, a insônia aparece como dificuldade de iniciar o sono, problemas dormir de forma contínua ou de ambas as formas.

Além da procura de um profissional de saúde para avaliar cada caso, os indivíduos também podem seguir determinada rotina antes de dormir, favorecendo comportamentos que juntos podem contribuir para a chamada "higiene do sono". Algumas das recomendações mais frequentes, segundo o especialista, são:

Evitar o uso de telas antes de dormir, como celular, computador, televisão e outros aparelhos eletrônicos;



Estabelecer uma rotina com horários fixos para dormir;



Não consumir cafeína ou álcool e evitar refeições gordurosas e picantes antes do horário reservado para o sono;



Deixar o ambiente escuro, silencioso e agradável para uma noite tranquila.

Saúde cardiovascular: como reduzir os riscos de saúde?

“O fator genético aumenta o índice nos riscos à saúde cardiovascular, mas a maioria dos fatores são externos e dependem do estilo de vida”, elucida Augusto Vilela, cardiologista e CEO do Instituto do Coração de Fortaleza. “O sobrepeso, a obesidade e a ingestão de alimentos ultraprocessados” influenciam para o aumento das doenças cardíacas, complementa.

Para manter um estilo de vida saudável e, consequentemente, o bom funcionamento do coração é importante incluir alguns hábitos de prevenção.

Fazer ao menos 150 minutos de exercício físico por semana, evitar tabagismo, não consumir alimentos com alto percentual de gordura e controlar doenças como diabetes e hipertensão são algumas das recomendações do médico para a manutenção do bem-estar cardiovascular.



