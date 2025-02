Idosa se emociona ao escutar fitas do pai cantando após mais de 30 anos sem ouvir a voz dele

Vídeo de idosa emocionada ao ouvir voz do pai 30 anos após sua partida viraliza e alcança milhões de visualizações; confira

Em um vídeo compartilhado por Irene nas redes sociais , a idosa recebe um toca-fitas, coloca os fones de ouvido e não consegue conter a emoção ao ouvir a voz do pai. Movimentando o corpo ao som da melodia, a idosa embarca em um genuíno turbilhão de memórias.

A designer de joias Irene Patón levou a avó aos prantos após resgatar fitas cassete gravadas há mais de 30 anos. Nos registros, o bisavó materno de Irene, Blás Estevan, canta apaixonadamente uma música para Angeles, sua amada e mãe da idosa que emocionou milhões de internautas com sua reação ao ouvir a voz do pai outra vez, após décadas de saudade.

Ao final da gravação, a idosa, ainda envolvida com a canção, cantarola um pedaço da música e não consegue segurar as lágrimas.

Irene decidiu registrar o momento emocionante em que a avó escuta a voz do pai cerca de 30 anos após sua partida como um presente, no dia de San Blas, festividade espanhola que coincidentemente leva o mesmo nome do bisavô de Irene, Blás Estevan.

Irene e a avó vivem na cidade de Alicante, na Espanha, e a comemoração acontece no dia 3 de fevereiro.