Lâmpada permanece acesa por mais de um século e quebra recorde

Luz instalada em 1901 no quartel de bombeiros de Livermore, na Califórnia, mantém seu brilho fraco, mas constante, e se tornou símbolo local

Desde 1901, uma lâmpada incandescente segue brilhando no quartel de bombeiros nº 6 em Livermore, na Califórnia. Conhecida como Livermore Centennial Light, ela figura no Guinness World Records como a lâmpada em funcionamento há mais tempo no mundo.

Mesmo com apenas 4 watts de potência, sua luz continua acesa 24 horas por dia, mesmo um equipamento fabricado há mais de um século.