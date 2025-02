Homem visita 42 museus em um dia após desafio e quebra recorde

Após desafio dos filhos, Ben Melham conseguiu se tornar um novo recordista ao visitar 42 museus em 24 horas / Crédito: Divulgação/Guinness World Records

O recorde conquistado pelo inglês Ben Melham começou a partir de uma conversa com os filhos, Matilde e Henrik. Os pequenos se questionaram, no meio de uma leitura do Guinness World Records, o quão difícil seria quebrar um recorde mundial; a resposta veio na forma do esforço paterno. Melham, que se descreve como uma pessoa apaixonada por museus, decidiu explorar o maior número deles em 24 horas. Para alcançar o objetivo, retornou brevemente à cidade-natal, Londres, em 25 de outubro de 2024.

Com a sua viagem relâmpago, em apenas um dia, o inglês conseguiu visitar 42 museus, quebrando o recorde anterior de 33, estabelecido por Sujoy Kumar Mitra e Swaroop Dawrani em Déli, na Índia.

"Eles (os filhos) me desafiaram a transformar palavras em ações. Como alguém apaixonado por museus, esse foi o cerne de uma ideia que cresceu após pesquisar registros atuais no site do GWR (Guinness World Records)", revelou o novo recordista ao Guinness. Homem visita 42 museus em um dia: recorde anterior era de 33 visitas Para Melham, Londres "foi uma escolha óbvia": "Com mais de 200 museus registrados, é uma das maiores cidades de museus do mundo, oferecendo uma diversidade única", disse.

O inglês, que iniciou a sua tentativa às 9h03min no Museu da Royal Pharmaceutical Society, só conseguiu passar alguns minutos em cada local, antes de reunir as comprovações necessárias e seguir até o próximo destino. Às 19h58min, Ben Melham visitou o último museu do dia, a Royal Academy of Arts, percorrendo 42 quilômetros por Londres. De acordo com informe do Guinness World Records, o empreendimento de Ben exigiu que mapeasse sua rota, considerando horários de funcionamento, tempos de viagem e as diretrizes do recorde.