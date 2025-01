Ano Novo Chinês: quando começa e qual é o animal deste ano? Confira

Ano Novo Chinês é uma festa que acontece em uma data móvel todos os anos / Crédito: Reprodução/Dương Nhân/Pexels

O Ano Novo Chinês, também chamado de Ano Novo Lunar ou Festival da Primavera, acontece em janeiro de 2025. Mas ao contrário da grande parte das celebrações pelo mundo, a data muda todos os anos. Os primeiros registros da comemoração não são exatos e alguns acreditam que a tradição se originou na Dinastia Shang, como uma forma de oferecer cerimônias em homenagem a deuses e ancestrais.

A história do ano novo lunar se estende por mais de 3.500 anos no território chinês e continua a manter suas festividades ao redor do mundo. Veja a seguir mais sobre as celebrações deste ano.

Ano Novo Chinês: quando começa? O Ano Novo Chinês é celebrado como um festival anual de 15 dias na China e nas comunidades chinesas em todo o mundo. Ele é baseado no calendário lunar, ou seja, a partir dos 12 ciclos da Lua. Nesse caso, o que marca a chegada do ano é a primeira Lua Nova após o solstício de inverno, com datas que podem variar. Em 2025, as celebrações começam nesta quarta-feira, 29 de janeiro. Segundo Nonato Furtado, diretor brasileiro do Instituto Confúcio na Universidade Federal do Ceará (UFC), a celebração é um momento de renovação, união familiar e esperança.

Ano Novo Chinês: qual animal deste ano? 2025 será o “Ano da Serpente”, animal considerado um símbolo de sabedoria, introspecção e mistério. Na cultura chinesa, a serpente é associada a qualidades como a astúcia, a paciência e a capacidade de enxergar além do óbvio. "Um ano regido pela serpente costuma ser interpretado como um período ideal para planejamento cuidadoso, análise e decisões estratégicas", explica Nonato. Ano Novo Chinês: como é celebrado o Ano da Serpente? É uma tradição das comemorações fazer alguns rituais para trazer a sorte e a prosperidade do ano que chega com fogos de artifício, roupas e decorações vermelhas. A cor é usada pois os chineses acreditam que ela afasta os espíritos malignos e a má sorte.

Muitas pessoas também se deslocam para suas cidades natais. Isso porque o período é marcado por reuniões familiares, troca de presentes e práticas tradicionais como danças, oferendas aos ancestrais e símbolos de boa sorte. "Esses rituais ajudam a espantar maus espíritos e atrair boa sorte para o ano que começa. É uma época de renovação espiritual, com orações e ofertas nos templos, além de momentos de reflexão e gratidão", destaca o diretor do Instituto Confúcio. LEIA MAIS | 10 curiosidades sobre o Ano Novo Chinês

Superstições do Ano Novo Chinês Na cultura chinesa, 12 animais representam os anos lunares. Quando o ano atual repete a figura representativa do ano de nascimento, acredita-se que a pessoa possa ficar vulnerável ao azar ou ao mal. Com isso, é comum pessoas do ano da Serpente usem roupas vermelhas, como cinto vermelho, cuecas vermelhas e meias vermelhas, para usar a fim de evitar espíritos malignos. Por exemplo, os nascidos em 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013 são aqueles que devem “se proteger” este ano.