O Ano-Novo Chinês é uma das celebrações mais significativas e aguardadas na cultura chinesa. Neste ano, ele acontece no dia 10 de fevereiro. Com origens que remontam há milênios, essa festividade é baseada no calendário lunar, marcando o início de um novo ano. A importância dessa festa vai além da contagem do tempo, representando renovação, prosperidade e união familiar. A seguir, confira 10 curiosidades sobre o Ano-Novo Chinês! 1. Baseado no calendário lunar Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, o início do Ano-Novo Chinês não tem data fixa devido ao seu calendário lunissolar. Dessa forma, ele pode acontecer entre janeiro e março em decorrência do surgimento da primeira Lua nova.

2. Animal do zodíaco chinês Cada ano é associado a um dos 12 animais do zodíaco chinês, cada um deles representando diferentes traços de personalidade e características. O ciclo de 12 anos inclui: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. Segundo Adriana Di Lima, 2024 é o ano do Dragão. “A energia vigorosa – e muitas vezes imponente – do signo do Dragão pode contribuir para que o ano seja cheio de acontecimentos, com mais ação, reconhecido pelo código Yang.”, explica. 3. Festa da Primavera Além de celebrar o Ano-Novo, a data é conhecida como a Festa da Primavera. Essa designação reflete não apenas a renovação do ciclo lunar, mas também o início da primavera no hemisfério norte, simbolizando o renascimento da natureza. 4. Atmosfera vermelha Nesta época na China, as casas exibem faixas e lanternas vermelhas, enquanto as ruas se iluminam com lanternas da mesma cor. Pessoas se vestem de vermelho, não só porque é bonito, mas também porque, na cultura chinesa, o vermelho significa alegria, riqueza e sorte. 5. Tradições alimentares Durante as festividades, é comum consumir pratos simbólicos como peixe, que representa abundância, e bolinhos de massa, que simbolizam a reunificação familiar. Apreciam-se esses pratos deliciosos não apenas pelo sabor, mas também por seu significado cultural profundo. Famílias celebram com refeição especial o Ano-Novo Chinês, unindo tradição, votos de felicidade, saúde e prosperidade (Imagem: PRPicturesProduction | Shutterstock)

6. Reuniões familiares Uma das tradições mais importantes do Ano-Novo Chinês é a reunião familiar na véspera. As famílias se reúnem para compartilhar uma refeição especial, que inclui pratos tradicionais e simbólicos, enquanto trocam votos de felicidade, saúde e prosperidade para o ano que se inicia. 7. Limpeza da casa Antes da chegada do Ano-Novo são realizadas limpezas intensas nas casas. Acredita-se que isso ajuda a afastar o azar e os maus espíritos. Além disso, os chineses consideram que o lar deve ser preparado para receber a boa sorte e a fortuna no novo ano. 8. Desfiles e danças Desfiles coloridos com dragões e leões são uma parte essencial das celebrações do Ano-Novo Chinês. Assim, realizam-se danças com fantasias em muitas comunidades chinesas, acompanhadas por música alta, tambores e címbalos.