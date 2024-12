Ceará Natal de Luz realiza evento gratuito na Beira-Mar esta semana

O evento, que teve início marcado com a chegada do Papai Noel em uma jangada , será realizado neste fim de semana em um dos principais cartões-postais da Capital.

Realizado no Anfiteatro da Beira-Mar, no Meireles, a partir das 16 horas, o momento terá show de abertura com a dupla Leandro Azevedo e Franklin Dantas. Na sequência, o espaço é palco para o espetáculo infantil “O Natal da Floresta dos Esquilos”, com o grupo Blitz.

Gratuito e aberto para toda a família, a data também terá shows de forró, apresentação de coral e show de humor.

A programação do Ceará Natal de Luz na Beira-Mar segue no domingo, 8, com concerto de piano e voz comandado por Leo Lima e Adrianne Moreno, às 16 horas. O momento será seguido com a apresentação do Coral Luz.